Студентки университета разделись для благотворительного календаря 18+

Во всем мире эротические календари с участием непрофессиональных фотомоделей, чаще, студентов или пожарных, используются для дополнительного привлечения средств на цели, связанные с благотворительностью.
Так, к примеру,
А вот спортсменки из сборной по гребле Уорикского университета в Англии уже несколько лет снимаются в эротических календарях для поддержки медицинских исследований в области онкологии.
Как сообщает Coventry Telegraph, каждый тираж «календаря с голыми студентками» приносит тысячи фунтов стерлингов, которые затем переводят на счет «Macmillan Cancer Support».
Календарь на следующий год будет доступен для заказа с 14 ноября 2016-го.
Сами спортсменки, участницы проекта Warwick Rowing's Women's Naked Calendar, считают, что нет ничего предосудительного в демонстрации «прекрасной обнаженной натуры». Тем более, когда речь идет о благотворительных целях.
Фото: warwickrowing.org/womens-calendar-placeholder