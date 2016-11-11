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Студентки университета разделись для благотворительного календаря 18+

11 ноября 2016, 13:29
Деньги пойдут на медицинские исследования в области онкологии.

Во всем мире эротические календари с участием непрофессиональных фотомоделей, чаще, студентов или пожарных, используются для дополнительного привлечения средств на цели, связанные с благотворительностью.

Так, к примеру, пожарные омского МЧС снялись в эротическом календаре, деньги от продажи которого, пойдут на лечение больных ожогового центра.

А вот спортсменки из сборной по гребле Уорикского университета в Англии уже несколько лет снимаются в эротических календарях для поддержки медицинских исследований в области онкологии.

Как сообщает Coventry Telegraph, каждый тираж «календаря с голыми студентками» приносит тысячи фунтов стерлингов, которые затем переводят на счет «Macmillan Cancer Support».

Календарь на следующий год будет доступен для заказа с 14 ноября 2016-го.


Сами спортсменки, участницы проекта Warwick Rowing's Women's Naked Calendar, считают, что нет ничего предосудительного в демонстрации «прекрасной обнаженной натуры». Тем более, когда речь идет о благотворительных целях.


Фото: warwickrowing.org/womens-calendar-placeholder





#Новости#Образование#Афиша#Здоровье#Отдых#Общество
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