Стриптиз-шоу на омской сцене с неожиданным финалом

Портал Gorod55 подготовил обзор событий на выходные 12-13 ноября - от хоккея и открытого катка до спектаклей с эротическими сценами.
В субботу, 12 ноября
На льду «Арены Омск» в 17:00 пройдет игра «Авангарда» с московским «Спартаком». Продолжая «ледовую» тему, напомним, что на этой неделе в СК «Юность» заработал открытый каток. Кататься омичи могут с 14:00 до 22:00, выход на лед обойдется в 90 рублей, прокат коньков - до 120 рублей.
В 12:00 в Топ театре пройдет детский спектакль «Иван Царевич и Серый Волк» в постановке Ярослава Максименко. Линию сюжета и персонажей сказки выбирают зрители: они на месте создают уникальную сказку, выбирая, кого Иван встретит в следующий момент - Лешего или Кощея, Соловья-разбойника или Шамаханскую царицу.
В 19:00, в том же театре - комедия положений «Дуэт на канапе» в постановке Михаэля Теплицкого. Спектакль 18+, продолжительность два часа. Мадам и месье Бельман в разводе, но оба продолжают жить в своей парижской квартире: у него здесь юридическая контора, у нее - стоматологический кабинет. Владения супругов разделяет диван-канапе в гостиной.
В Омском театре драмы в субботу, 12 ноября, в 19:00 начнется трагикомедия Биляны Срблянович «Смерть не велосипед, чтоб ее у тебя украли» (18+). Продолжительность 1 час 40 минут.
В 20:30 в Омском планетарии начнется лекция о лунных иллюзиях «Все тайны Луны»; будет возможность посмотреть на Луну и планеты в телескоп. Вход платный, необходима предварительная регистрация.
Известная омская группа «ЦементБэнд» в 21:00 в баре Tortuga исполнит собственные произведения и хиты известных и зарубежных музыкантов. Вход платный.
В воскресенье, 13 ноября
В 15:00 на «Даче Онегина» (библиотека им. А.С. Пушкина, ауд.118) пройдет мероприятие в рамках проекта FilmFestClub с кинопоказом документального альманаха «Дыхание тундры», с фильмами-участниками и призерами российских и зарубежных фестивалей. В программе показа: «Дыхание тундры» - о современной тундре, «Олени не плачут» - о детях оленеводов, прибывших на «большую землю», «Чукча я» - о чукотских культурных традициях глазами художницы-аниматора из Финляндии, «Охотники» - о тяжелом труде добытчиков бивней мамонтов.
В 18:00 в Топ театре начнется драма Ladies’Night, спектакль с элементами стриптиза, постановка Владимира Золотаря. Потеряв работу, шесть сталеваров, стремясь поправить свое положение, организуют стриптиз-шоу для обеспеченных дам. Спектакль, как гласит анонс, завершается профессиональным стриптизом.
В 18:00 в Омской драме - криминальная любовная драма в двух действиях «Леди Макбет Мценского уезда» (16+). Инсценировка Ярославы Пулинович по произведению Николая Лескова, продолжительность 2 часа.
До этого, в 14:00 на камерной сцене театра спектакль «Игроки» (16+) по произведению Николая Гоголя. Продолжительность 1 час 20 минут; в спектакле звучит песня в исполнении Эми Уайнхаус. Детективный сюжет начинается с того, что карточные шулеры высшей квалификации объединяются, чтобы сорвать «большой куш», обыграв местного помещика.
На сцене Пятого театра в субботу, 12 ноября, в 11:00 начнется театральный урок-игра «Веселый светофор». Продолжительность 45 минут, возрастных ограничений нет.
13 ноября в 11:00 омичам покажут веселую музыкальную историю «Котовасия» в постановке М. Лукьянова; продолжительность - 50 минут. В этот же день в 18:00 на сцене Пятого театра - спектакль «Кукла для невесты» в жанре деревенского романа. Постановка по пьесе Александра Коровкина. Продолжительность 2 часа 20 минут, 16+.
В 14:00 в библиотеке имени А.С. Пушкина в рамках лектория «Омск 300» пройдет лекция Ирины Девятьяровой о жизни омского поэта Леонида Мартынова, тема «Гимназист Леонид Мартынов: встречи в Белой столице (Омск, 1919)».
Фото: vk.com/top_teater (из архива спектакля "Балаган-шоу")