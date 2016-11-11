Стриптиз-шоу на омской сцене с неожиданным финалом

В 19:00, в том же театре - комедия положений «Дуэт на канапе» в постановке Михаэля Теплицкого. Спектакль 18+, продолжительность два часа. Мадам и месье Бельман в разводе, но оба продолжают жить в своей парижской квартире: у него здесь юридическая контора, у нее - стоматологический кабинет. Владения супругов разделяет диван-канапе в гостиной.