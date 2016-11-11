Регион завалит снегом, резкое похолодание до -33 градусов

По информации пресс-службы гидрометцентра, снег будет идти на протяжении всей субботней ночи из-за действия ныряющего циклона. Однако, уже с воскресенья погода должна измениться, по причине движения циклона на восток. Осадки, по прогнозам синоптиков, прекратятся, но резко похолодает. Столбики термометров зафиксируются на уровне -33.