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Регион завалит снегом, резкое похолодание до -33 градусов

11 ноября 2016, 20:06
Ожидаются «интересные» выходные.

Всю ночь с субботы 12 ноября на воскресенье 13 ноября по прогнозу омских синоптиков будет идти снег.

По информации пресс-службы гидрометцентра, снег будет идти на протяжении всей субботней ночи из-за действия ныряющего циклона. Однако, уже с воскресенья погода должна измениться, по причине движения циклона на восток. Осадки, по прогнозам синоптиков, прекратятся, но резко похолодает. Столбики термометров зафиксируются на уровне -33.

С воскресенья и до следующей пятницы омский регион окажется во власти холодных арктических воздушных масс. Погода холодная, преимущественно без осадков. Ночью возможно понижение температуры до -33 градусов. Днем немного теплее от -18 до -23 градусов, по области до -29.

Прогноз на три дня:

Завтра 12 ноября, температура днем составит -8…-13 градусов, ночью столбик опустится до -23. В течение дня возможно понижение температуры. Ветер западный, 5-10 метров в секунду. Местами снег.

В воскресенье, 13 ноября, ветер северный от 3 до 8 метров в секунду. Температура днем -14…-19, ночью понижение до -30 градусов. Местами слабый снег.

Следующая неделя начнется с морозов: так, в понедельник, синоптики прогнозируют понижение температуры днем до -23, ночью в северных районах похолодает до – 31.


Фото: иллюстрация

#Новости#Погода#Город
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