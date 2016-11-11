Регион завалит снегом, резкое похолодание до -33 градусов

Всю ночь с субботы 12 ноября на воскресенье 13 ноября по прогнозу омских синоптиков будет идти снег.
По информации пресс-службы гидрометцентра, снег будет идти на протяжении всей субботней ночи из-за действия ныряющего циклона. Однако, уже с воскресенья погода должна измениться, по причине движения циклона на восток. Осадки, по прогнозам синоптиков, прекратятся, но резко похолодает. Столбики термометров зафиксируются на уровне -33.
С воскресенья и до следующей пятницы омский регион окажется во власти холодных арктических воздушных масс. Погода холодная, преимущественно без осадков. Ночью возможно понижение температуры до -33 градусов. Днем немного теплее от -18 до -23 градусов, по области до -29.
Прогноз на три дня:
Завтра 12 ноября, температура днем составит -8…-13 градусов, ночью столбик опустится до -23. В течение дня возможно понижение температуры. Ветер западный, 5-10 метров в секунду. Местами снег.
В воскресенье, 13 ноября, ветер северный от 3 до 8 метров в секунду. Температура днем -14…-19, ночью понижение до -30 градусов. Местами слабый снег.
Следующая неделя начнется с морозов: так, в понедельник, синоптики прогнозируют понижение температуры днем до -23, ночью в северных районах похолодает до – 31.
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