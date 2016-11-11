Омский транспорт не справляется с пассажироперевозками

Накануне зампред регионального правительства Игорь Бондарев совместно с омским министром промышленности, транспорта и инновационных технологий Виктором Беловым прокомментировали реализацию федерального закона 220-ФЗ о пассажироперевозках на территории Омского региона. Напомним, федеральный закон 220-ФЗ, регулирующий деятельность общественного транспорта и обеспечивающий качественное обслуживание населения транспортом, вступил в силу 15 июля 2016 года.
При реализации данного законопроекта омские власти столкнулись с рядом проблем, для решения которых был создан областной оперативный штаб и рабочая группа при минтрансе. По словам Белова, основная сложность коснулась прежде всего замещения нелегальных перевозчиков – их процент оказался неожиданно высок:
- До принятия 220-ФЗ мы неоднократно пытались снизить количество нелегалов, через тарифное регулирование, через вопросы налогообложения. К сожалению, до введения этого закона нормативных регуляторов не существовало, и внятного механизма, который бы позволил ограничить нелегалов, не было.
Спикеры уточнили: нелегал – обыкновенный перевозчик, который вместо десяти автобусов, оформленных по протоколу, выставил двадцать. Частники и муниципальный транспорт находятся в разных условиях, утверждает замгубернатора Игорь Бондарев, однако должны существовать на омских дорогах наравне друг с другом:
- Правила игры для всех должны быть одинаковыми, а муниципальный транспорт сейчас в неконкурентных условиях, его условия гораздо хуже, чем у частников. До принятия 220-ФЗ частник мог просто уйти из региона, как, к примеру, «Дилижанс». А сейчас он должен сначала уведомить соответствующего регулятора перевозок, а потом в течение 90 дней, пока проходит конкурс, перевозить пассажиров. Но норма наказания законом не определена, поэтому частники спокойно уходят. А власти вынуждены искать нового перевозчика.
Бондарев сослался на недавнее совещание с губернатором, где состоялся разговор с частным перевозчиком, но адекватного ответа не было: "он хочет ездить Полтавка-Омск, и все. А вот с Полтавки в соседний район он не хочет ездить, у него нет для этого ни транспорта, ни желания".
При этом за прошлый год частники выплатили 14 миллионов рублей, а муниципалы – порядка 570 миллионов. Такие условия Бондарев считает неравной средой. По его мнению, муниципальные перевозчики и частные должны одновременно работать на омских дорогах: если субсидирование перевозок сократится, частники уйдут, а заменить их будет некем. Когда ушел "Дилижанс", мы заменили маршруты с помощью "Омскоблавтотранса", пусть не в полном объеме и не том качестве, но сделали все, что могли. Есть районы, где ходит только муниципальный транспорт, а есть районы, где муниципального транспорта нет вообще.
Вопрос о стоимости проезда в Омске замгубернатора переадресовал к депутатам городского совета:
- На сегодняшний день, насколько я знаю, проезд стоит 22 рубля, хотели поднять до 27. Опять же, это вопрос установления тарифов, их экономическим обоснованием занимается РЭК. Я думаю, что так или иначе консенсус будет достигнут.
Фото: Андрей Кутузов