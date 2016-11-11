Омский транспорт не справляется с пассажироперевозками

При этом за прошлый год частники выплатили 14 миллионов рублей, а муниципалы – порядка 570 миллионов. Такие условия Бондарев считает неравной средой. По его мнению, муниципальные перевозчики и частные должны одновременно работать на омских дорогах: если субсидирование перевозок сократится, частники уйдут, а заменить их будет некем. Когда ушел "Дилижанс", мы заменили маршруты с помощью "Омскоблавтотранса", пусть не в полном объеме и не том качестве, но сделали все, что могли. Есть районы, где ходит только муниципальный транспорт, а есть районы, где муниципального транспорта нет вообще.