Омская модель приняла участие в съемках в нижнем белье

Омская модель Ангелина Аман приняла участие в фотосессии, организованной брендом нижнего белья из Южной Кореи Eblin.
Снимки со съемок, в которых омичка приняла участие, опубликованы на странице южнокорейского бренда в социальной сети Instagram. На представленных снимках Ангелина предстала в темно-синем бюстгальтере и кружевной юбке.
Кроме того, несколькими днями ранее в рекламном ролике итальянского бренда Wycon Cosmetics появилась другая омичка Анастасия Свириденко. 26-летняя модель стала лицом итальянской косметики Show Diva.
Шесть дней назад на официальной странице итальянского бренда в Instagram появился постер, на котором изображена омская модель, а три дня назад там же появился рекламный ролик с ее участием.
Фото: instagram.com/eblin_kr и instagram.com/wycon_cosmetics