Город55
ГлавноеВсе новости

Омская модель приняла участие в съемках в нижнем белье

11 ноября 2016, 17:21
Пикантная фотосессия.

Омская модель Ангелина Аман приняла участие в фотосессии, организованной брендом нижнего белья из Южной Кореи Eblin.

Снимки со съемок, в которых омичка приняла участие, опубликованы на странице южнокорейского бренда в социальной сети Instagram. На представленных снимках Ангелина предстала в темно-синем бюстгальтере и кружевной юбке.



Кроме того, несколькими днями ранее в рекламном ролике итальянского бренда Wycon Cosmetics появилась другая омичка Анастасия Свириденко. 26-летняя модель стала лицом итальянской косметики Show Diva.

Шесть дней назад на официальной странице итальянского бренда в Instagram появился постер, на котором изображена омская модель, а три дня назад там же появился рекламный ролик с ее участием.


Фото: instagram.com/eblin_kr и instagram.com/wycon_cosmetics

#Новости#Афиша#Мода#Общество#Город
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31