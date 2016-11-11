На пешеходном переходе сбиты сразу две женщины

Накануне вечером, около 18:05, водитель автомобиля Ford Focus, двигаясь по улице 10-я Ремесленная, в районе дома №49 допустил наезд на двух пешеходов, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу слева-право по ходу движения авто.