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На пешеходном переходе сбиты сразу две женщины

11 ноября 2016, 14:01
ДТП в Центральном округе.

Накануне вечером, около 18:05, водитель автомобиля Ford Focus, двигаясь по улице 10-я Ремесленная, в районе дома №49 допустил наезд на двух пешеходов, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу слева-право по ходу движения авто.


Как сообщили редакции портала Gorod55.ru в отделе пропаганды УГИБДД, признаков опьянения у мужчины 1986 года рождения, управлявшего Ford Focus, не обнаружено.


В результате дорожно-транспортного инцидента, две омички, девушка и женщина 1993 и 1971 годов рождения соответственно, были осмотрены и отпущены медицинскими работниками домой.


Окончательные выводы по причинам и обстоятельствам происшествия в Центральном округе Омска сделает назначенная проверка.

Фото: иллюстрация

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