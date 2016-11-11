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Иномарки столкнулись под Омском, BMW в кювете, женщина в больнице

11 ноября 2016, 18:29
Ведется проверка.

Накануне в дежурную часть полиции Омского района поступило сообщение об аварии, произошедшей в районе поселка Ключи. На место ДТП со следственно-оперативной группой направилась бригада скорой помощи.

Согласно предварительным данным, управлявший автомобилем Honda Jazz 35-летний мужчина, направляясь по подъездной к поселку Ключи дороге, не справился с управлением в районе 1 километра и выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем BMW X5, которым управлял мужчина 1984 года рождения.

В результате ДТП в больницу была доставлена 30-летняя женщина, находившаяся на пассажирском сиденье автомобиля Honda Jazz.

В ходе дальнейшей проверки будут установлены все причины и обстоятельства случившейся под Омском аварии.


Кроме того, УМВД РФ по Омской области призывает автомобилистов проявить внимательность на дорогах, соблюдать скоростной режим, а также помнить о соблюдении бокового интервала и дистанции во избежание ДТП.


По материалам пресс-службы УГИБДД УМВД РФ по Омской области

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