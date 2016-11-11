Иномарки столкнулись под Омском, BMW в кювете, женщина в больнице

Согласно предварительным данным, управлявший автомобилем Honda Jazz 35-летний мужчина, направляясь по подъездной к поселку Ключи дороге, не справился с управлением в районе 1 километра и выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем BMW X5, которым управлял мужчина 1984 года рождения.