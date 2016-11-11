Елена Летучая: Форекс - где мифы, а где реальность?

Миф №2. «Зарабатывать на Форекс могут только избранные, для этого нужно много денег, специальное образование и особый склад ума»

Это, знаете ли, как и фраза «богатым нужно родиться» - отличное оправдание, чтобы ничего не делать и не менять в своей жизни. Простое изучение биографий тех, кто заработал на Форекс разрушит миф об избранности. Но знания для торговли, действительно нужны. Как и для любого дела, которым мы хотим заниматься. А еще понадобится время, терпение и сильное желание. Практически каждая форекс-компания устраивает курсы для новичков. Помимо этого, в Интернете есть видео ролики, посмотрев которые можно получить начальные знания, необходимые для торговли. Ну и разумеется книги. В любом книжном магазине можно найти десятки книг о Форекс как для чайников, так и для продвинутых пользователей. Но самое главное, получив теоретические знания, можно попробовать применить их в тестовом режиме открыв демо-счет. Там вы будете покупать и продавать, при этом не теряя своих денег.

А как же денежный вопрос? Я поговорила с десятком специалистов и выяснила две важные вещи. Во-первых, для того, чтобы начать торговать не нужно много денег. Существует сделки и на 10 долларов. То есть, для начала можно иметь пару тройку сотен долларов и постепенно торговать. И второе, ни в коем случае нельзя торговать на последние деньги или же брать на это кредит. Когда вы принимаете решение торговать на валютном рынке, где велики риски, как выигрыша, так и проигрыша, будьте готовы, к тому, что вы можете потерять свои вложения. Тут, как и в любом деле, надо брать на себя ответственность и отвечать за свои действия.

И вот вам мой личный, универсальный совет. Чем бы вы не решили заниматься, чтобы добиться своего, надо не переставая верить в мечту. Не бояться менять свою жизнь и быть готовым к тому, чтобы много работать – и тогда желаемое обязательно придет в вашу жизнь.