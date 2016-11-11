Без Омска Достоевский не стал бы великим писателем

Сегодня, 11 ноября, в Омске отмечают 195-летие великого российского писателя Федора Михайловича Достоевского. Театрализованная культурно-просветительская акция, организованная Литературным музеем имени Ф.М. Достоевского совместно с двумя театрами – Галеркой и Студией имени Л. Ермолаевой.
Акция «Один день Федора Михайловича, или История с продолжением…» стартовала от здания музея, далее на остановках у памятных мест звучали цитаты из «Записок из Мертвого дома». Позднее в самом музее начались чтения «Преступления и наказания».
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Родившийся в Москве в 1821 году, Достоевский оказался за старшего в семье из семерых детей. К 18 годам он потерял и мать (скончалась от чахотки), и отца (причины не установлены). Ему не было и тридцати, когда его приговорили к расстрелу за недонесение и распространение преступного письма Белинского о религии и правительстве, признав «одним из важнейших преступников». 19 ноября смертный приговор заменили четырьмя годами каторги, а 22 декабря петрашевцам, в числе которых был и Достоевский, инсценировали смертную казнь, сообщив о помиловании в последний момент. Известно, что после такого «спектакля» один из приговоренных сошел с ума.
В омский острог Достоевский попал 4 февраля 1850 года. Воспоминания о четырех годах заключения он увековечил в «Записках из Мертвого дома» - это произведение было призвано обратить внимание общества на ту среду, которую оно отвергает, показать ужасы острожной жизни.
В письме брату Достоевский сообщает, что находится в ужасных условиях: «жили в куче, …в одной казарме», казарма представляла собой «старое, ветхое, деревянное здание, которое давно уже положено сломать и которое уже не может служить». Но больше всего неудобств ему доставляло то, что в казарме невозможно читать – темно, шум, гам, нет книг, многие запрещены. Заключенных кормили щами и хлебом, «говядину кладут рубленую, и я ее никогда не видал», пишет Достоевский. По праздникам – каша без масла, в пост – капуста с водой. Достоевский работал, «имел копейку» и мог себе позволить пить чай, «ел иногда свой кусок говядины», курил табак, чтобы не задохнуться в духоте.
В омском остроге у писателя случилась падучая, впервые записанная в больничную карту. Добавим, что эпилептические припадки случались и у князя Мышкина, одного из ключевых персонажей романа «Идиот», написанного впоследствии.
Некоторое время Достоевский провел в госпитале – это было одним из способов облегчить участь заключенного. Главный лекарь беседовал с ним, предлагал лучшую пищу и иногда вино; но он отказывался, прося только принимать почаще в лазарет, в сухую комнату. «Если б не нашел здесь людей, я бы погиб совершенно», признавался Достоевский в письме брату. В Омске же Достоевский познакомился и с Чоканом Валихановым, когда тот учился в кадетском корпусе; знакомство перешло в тесную дружбу.
К теме омского острога писатель, которого назовут впоследствии «главным исследователем души человеческой», обращался на протяжении всей жизни. Через 12 лет после каторги, заканчивая работу над «Преступлением и наказанием», Достоевский перенес развязку романа на берег Иртыша – «широкой, пустынной реки».