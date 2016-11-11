Без Омска Достоевский не стал бы великим писателем

Родившийся в Москве в 1821 году, Достоевский оказался за старшего в семье из семерых детей. К 18 годам он потерял и мать (скончалась от чахотки), и отца (причины не установлены). Ему не было и тридцати, когда его приговорили к расстрелу за недонесение и распространение преступного письма Белинского о религии и правительстве, признав «одним из важнейших преступников». 19 ноября смертный приговор заменили четырьмя годами каторги, а 22 декабря петрашевцам, в числе которых был и Достоевский, инсценировали смертную казнь, сообщив о помиловании в последний момент. Известно, что после такого «спектакля» один из приговоренных сошел с ума.



В омский острог Достоевский попал 4 февраля 1850 года. Воспоминания о четырех годах заключения он увековечил в «Записках из Мертвого дома» - это произведение было призвано обратить внимание общества на ту среду, которую оно отвергает, показать ужасы острожной жизни.