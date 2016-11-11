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Беременная Собчак голая в Сети, Виторган показал ребенка в крови 18+

11 ноября 2016, 07:45
Ну и семейка.

Несколько поутихшая на время своей беременности Ксения Собчак снова повышает градус медийной активности. На этот раз актриса, журналист и телеведущая сосредоточилась на себе любимой и на своем интересном положении. В сеть слили фотосессию с голой Собчак на последнем месяце беременности. Ксения фактически повторила смелый поступок Деми Мур. Американская актриса, напомним, в 1991 году снялась беременной для обложки журнала Vanity Fair.


Ксения Собчак выбрала для своей «ярмарки тщеславия» журнал о светской жизни Tatler. Фото опубликовано в паблике instagram.com/tatler_russia/


Кроме этого, Ксения публикует уже на своей страничке instagram.com/xenia_sobchak/ шутливое фото, якобы вдохновившее ее на столь смелый поступок:


Чуть ранее Собчак показывает, что она даже на время беременности не отказалась от занятий йогой.


И уже совсем свежие «сплетни». Супруг Ксении, Максим Виторган публикует фото окровавленного ребенка, сопровождая снимок дичайшим пояснением о том, что «произошло» с Ксенией, и как они «назвали ребенка».


Пост назвали «очень смешным». Многие посчитали, что скандальная парочка таким образом в своей манере намекнула на рождение ребенка. Но сказать напрямую язык не повернулся, интригу будут держать до упора.

#Новости#Здоровье#Отдых#Общество
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