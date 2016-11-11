Беременная Собчак голая в Сети, Виторган показал ребенка в крови 18+

Несколько поутихшая на время своей беременности Ксения Собчак снова повышает градус медийной активности. На этот раз актриса, журналист и телеведущая сосредоточилась на себе любимой и на своем интересном положении. В сеть слили фотосессию с голой Собчак на последнем месяце беременности. Ксения фактически повторила смелый поступок Деми Мур. Американская актриса, напомним, в 1991 году снялась беременной для обложки журнала Vanity Fair.