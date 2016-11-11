Автобус перекрыл улицу на Левобережье, спровоцировав громадную пробку

ДТП в Кировском округе на улице 70 лет Октября, как сообщают очевидцы, произошло 10 ноября вечером.
«10 ноября. 20:45, ул. 70 лет Октября, напротив Окея. ДТП с участием автобуса»
По предварительной информации, автобус по неизвестной пока причине вынесло на встречную полосу, и он встал почти перпендикулярно направлению движения. Таким образом, заблокированной для проезда оказалась вся улица. На фотографиях, опубликованных в паблике vk.com/chp55, видно, что транспорту приходится объезжать участок по обочине.
Очевидцы, комментируя произошедшее, уточняют, что многим пришлось простоять в громадной пробке.
Погода сейчас стоит в Омске опасная. На дорогах местами гололедица. Будьте внимательны в пути!