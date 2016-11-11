Автобус перекрыл улицу на Левобережье, спровоцировав громадную пробку

По предварительной информации, автобус по неизвестной пока причине вынесло на встречную полосу, и он встал почти перпендикулярно направлению движения. Таким образом, заблокированной для проезда оказалась вся улица. На фотографиях, опубликованных в паблике vk.com/chp55, видно, что транспорту приходится объезжать участок по обочине.