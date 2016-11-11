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Автобус перекрыл улицу на Левобережье, спровоцировав громадную пробку

11 ноября 2016, 08:44
Сообщения очевидцев.

ДТП в Кировском округе на улице 70 лет Октября, как сообщают очевидцы, произошло 10 ноября вечером.

«10 ноября. 20:45, ул. 70 лет Октября, напротив Окея. ДТП с участием автобуса»

По предварительной информации, автобус по неизвестной пока причине вынесло на встречную полосу, и он встал почти перпендикулярно направлению движения. Таким образом, заблокированной для проезда оказалась вся улица. На фотографиях, опубликованных в паблике vk.com/chp55, видно, что транспорту приходится объезжать участок по обочине.


Очевидцы, комментируя произошедшее, уточняют, что многим пришлось простоять в громадной пробке.


Погода сейчас стоит в Омске опасная. На дорогах местами гололедица. Будьте внимательны в пути!


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