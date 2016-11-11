Авангард громит Сочи, наставник омичей не явился на пресс-конференцию

Накануне омский «Авангард» принимал на «Арене Омск» ХК «Сочи». Встреча получилась результативной, болельщиков «ястребов» игра команды не могла не радовать.
В состав омской команды вернулись Доминик Фурх, Юнас Анелев, Никита Лисов и Артур Лаута. Кроме того, одной из главных интриг этого матча являлось противостояние «ястребов» со своим бывшим голкипером Константином Барулиным.
Счет в матче был открыт уже на 2-й минуте встречи, голевым броском отметился Петр Хохряков, вернувшийся на лед после травмы 8 ноября в матче с «Торпедо». Больше в первом игровом отрезке зрители голов не увидели.
Увеличить свое преимущество «ястребы» сумели на 25-й минуте, заброшенную шайбу на свой счет записал Антон Бурдасов. Этот гол стал третьим для форварда в последних двух встречах.
На 46-й минуте Петр Хохряков сделал счет разгромным, оформив дубль. Две шайбы, заброшенные в мачте с ХК «Сочи», стали первыми в «регулярке» для 26-летнего нападающего, которому до этого момента играть полноценно мешали травмы.
Под занавес встречи Эрик Густафссон установил окончательный счет в матче – 4:0 в пользу «ястребов». Стоит отметить, что эта шайба стала первой для шведского защитника в составе «Авангарда» в нынешнем сезоне.
На послематчевой пресс-конференции наставник омичей Федор Канарейкин не появился, его сменил старший тренер «Авангарда» Владимир Семенов, отметивший позитивные моменты в игре команды.
Фото: hawk.ru