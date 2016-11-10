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Столкнулись ВАЗ и Skoda, пострадали женщина и два ребенка

10 ноября 2016, 09:43
Ведется проверка.

Накануне в дежурную часть полиции Москаленского района поступило сообщение об аварии, произошедшей в деревне Нейфельд на улице Центральная.

Предварительно установлено, что мужчина 1958 года рождения, управлявший автомобилем Skoda Octavia при движении в сторону районного поселка Москаленки по улице Центральная у перекрестка автодороги Москаленки – Тумановка допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-2107, не предоставив ему преимущества.

После случившегося ДТП за медицинской помощью обратились пассажиры ВАЗа: девочки 2005 и 2012 годов рождения, а также женщина 1977 года рождения.

Все причины и обстоятельства случившегося ДТП будут установлены в ходе дальнейшей проверки.


По материалам пресс-службы ГИБДД УМВД РФ по Омской области
Фото: иллюстрация

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