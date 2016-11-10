Столкнулись ВАЗ и Skoda, пострадали женщина и два ребенка

Предварительно установлено, что мужчина 1958 года рождения, управлявший автомобилем Skoda Octavia при движении в сторону районного поселка Москаленки по улице Центральная у перекрестка автодороги Москаленки – Тумановка допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-2107, не предоставив ему преимущества.