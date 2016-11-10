Российский интернет обрушат 11 ноября

В грядущую пятницу, 11 ноября, ожидается ажиотажный спрос на товары китайских интернет-площадок, устраивающих масштабные распродажи. Традиционно в эту дату нагрузка на серверы интернет-магазинов многократно возрастает.
Согласно данным сервиса «Яндекс.Деньги», в этот день пользователи тратят на 30-40% больше денежных средств на покупку, нежели в обычные дни. В позапрошлом году средняя стоимость покупки в России составляла 831 рубль, годом ранее она снизилась до 645 рублей, но при этом количество заказов на одного человека увеличилось на одну единицу. Кроме того, в 11 ноября 2015 пользователи сделали в 20 раз больше заказов, чем в обычные дни.
Стоит отметить, что 11 ноября в Китае празднуется с 90-х годов День холостяка. Согласно тенденции последних лет именно в этот день китайские интернет-площадки начали устраивать Всемирный день шоппинга, в рамках которого проводится большое коичество распродаж. Впервые это произошло в 2009 году.
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