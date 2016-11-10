Пользователи ВКонтакте смогут переводить деньги на Украину

Сегодня, 10 ноября, в социальной сети «ВКонтакте» появилась возможность отправлять денежные переводы украинским пользователям. Возможность получения перевода доступна обладателям карт Maestro и Mastercard, которые выпущены кредитными организациями Украины.
Кроме того, получатель сам решит, куда зачислить полученные средства, поэтому номер карты отправителю знать не нужно. Работа сервиса будет доступна в полной и мобильной версиях сайта, а также в мобильных приложениях «ВКонтакте». Переводы зачисляются в рублях. Если зачисление производится в любой другой валюте, то конвертация осуществляется по курсу того банка, который выпустил карту получателя.
Директор по электронной коммерции «ВКонтакте» Юрий Иванов отметил, что социальная сеть является №1 в Украине. Согласно данным международной исследовательской сети FactumGroup, «ВКонтакте» ежемесячно посещают 15,8 миллиона украинских пользователей.
Юрий Иванов отметил, что новый сервис будет востребован в связи с ограничением работы некоторых денежных переводов в Украине. Более того, директор по электронной коммерции «ВКонтакте» обратил внимание на тот факт, что до 8 января 2017 года в рамках акции с Mastercard комиссия при отправке перевода в Украину не взымается, а получателю перевода полагается подарок.
Срок зачисления денежных средств, зависящий от выпустившего карту получателя банка, составит от нескольких секунд до нескольких дней. Принять перевод получатель может в течение пяти дней, если же этого не произошло или сам получатель отменил перевод, то средства возвращаются обратно на карту получателя. Кроме того, пока получателем перевод не принят, отправитель может его отменить.
Получение переводов помимо Украины доступно также в Армении, Азербайджане, Германии, Беларуси, Грузии, Италии, Израиле, Латвии, Казахстане, Молдове, Литве, Румынии, России, Франции, Узбекистане, Эстонии и Чехии. Сумма одного перевода может составлять от 100 до 75 тысяч рублей, в сутки можно получить или отправить 150 тысяч рублей, в месяц – 600 тысяч рублей. Mail.Ru Group осуществляет процессинг технического обслуживания сервиса.
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