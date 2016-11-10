Пользователи ВКонтакте смогут переводить деньги на Украину

Кроме того, получатель сам решит, куда зачислить полученные средства, поэтому номер карты отправителю знать не нужно. Работа сервиса будет доступна в полной и мобильной версиях сайта, а также в мобильных приложениях «ВКонтакте». Переводы зачисляются в рублях. Если зачисление производится в любой другой валюте, то конвертация осуществляется по курсу того банка, который выпустил карту получателя.