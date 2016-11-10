Омскую колбасу признали токсичной

Сотрудниками лаборатории качества продуктов питания при омском Россельхознадзоре в ходе проверки колбасной продукции, а именно варено-копченого сервелата, обнаружена значительная доза ртути, во много раз превышающая предельно допустимые показатели.
Таможенным союзом в 2011 году принят регламент, в соответствии с которым установлено предельно допустимое содержание жидкого металла в колбасе. Оно должно составлять не более 0,03 мг/кг. Тогда как в образцах омского сервелата лабораторно установлено содержание ртути в количестве 0,0362 мг/кг.
Стоит отметить, что лаборанты проводили исследования с помощью метода атомно-абсорбционной спектрометрии, который основывается на основе эффекта Зеемана.
Известно, что токсичность ртути оказывает разное влияние на организм человека. Вид ее соединений играет в этом огромную роль. Так, к наиболее токсичным видам можно отнести алкилртутные соединения, которые относятся к соединениям с короткой цепью – метилртуть и этилртуть.
В процессе взаимодействия ртути с SH-группами белков, жидкий металл приобретает токсичные действия. Блокируя эти группы, ртуть изменяет свой состав или инактивирует некоторые ферменты, которые необходимы человеку для полноценной жизнедеятельности. Также установлено, что неорганические соединения ртути могут нарушить обмен процессов аскорбиновой кислоты, пиридоксина, кальция, меди и других элементов, а органические соединения ртути могут привести к нарушениям обмена белков, марганца, селена и других.
По материалам пресс-службы ФГБУ «Омский референтный центр Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитраному надзору»
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