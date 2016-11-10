Омскую колбасу признали токсичной

В процессе взаимодействия ртути с SH-группами белков, жидкий металл приобретает токсичные действия. Блокируя эти группы, ртуть изменяет свой состав или инактивирует некоторые ферменты, которые необходимы человеку для полноценной жизнедеятельности. Также установлено, что неорганические соединения ртути могут нарушить обмен процессов аскорбиновой кислоты, пиридоксина, кальция, меди и других элементов, а органические соединения ртути могут привести к нарушениям обмена белков, марганца, селена и других.