Омск второе утро подряд стоит в 8-балльных пробках

Как только город начинают засыпать снегопады, транспортные потоки встают в плотные пробки. Не помогают ни заверения властей в оперативной работе снегоуборочной техники, ни оптимизация работы светофоров. Зима – пробки. Константа, увы, постоянная.
Накануне, напомним, прошел ночной снегопад, и 9 ноября город утром и вечером в стал в 7-8-балльную пробку. Сегодня, 10 ноября, история повторилась. Снова 8-балльные заторы и множество сопутствующих ДТП.
Будьте внимательны на дорогах! Наиболее предусмотрительные горожане предпочитают добираться до работы не к 9 утра как обычно, а к 8-ми – пока городские улицы еще свободны. Так намного быстрее и безопасней.
Яндекс.Пробки