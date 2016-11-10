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Омск второе утро подряд стоит в 8-балльных пробках

10 ноября 2016, 08:44
Зима-зима.

Как только город начинают засыпать снегопады, транспортные потоки встают в плотные пробки. Не помогают ни заверения властей в оперативной работе снегоуборочной техники, ни оптимизация работы светофоров. Зима – пробки. Константа, увы, постоянная.

Накануне, напомним, прошел ночной снегопад, и 9 ноября город утром и вечером в стал в 7-8-балльную пробку. Сегодня, 10 ноября, история повторилась. Снова 8-балльные заторы и множество сопутствующих ДТП.

Будьте внимательны на дорогах! Наиболее предусмотрительные горожане предпочитают добираться до работы не к 9 утра как обычно, а к 8-ми – пока городские улицы еще свободны. Так намного быстрее и безопасней.


Яндекс.Пробки


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