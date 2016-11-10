Как жить в Омске: ванна провалилась в подвал, 2-й этаж завис в воздухе

Омск город большой, и в нем легко уживаются элитные многоэтажки, частные коттеджи, бюджетные панельки и дома 50-летней давности. Во всех случаях это чей-то любимый дом, и жить несмотря ни на что в нем приятно и комфортно. Даже, если с потолка сыплется штукатурка, стены ходят ходуном, а пол грозит обрушиться в любой момент. Такова жизнь, но речь сегодня пойдет не об абстрактной философии, а о конкретных примерах, представляющих зачастую угрозу для жизни людей. Итак, аварийное жилье в Омске.