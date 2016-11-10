Как жить в Омске: ванна провалилась в подвал, 2-й этаж завис в воздухе

Омск город большой, и в нем легко уживаются элитные многоэтажки, частные коттеджи, бюджетные панельки и дома 50-летней давности. Во всех случаях это чей-то любимый дом, и жить несмотря ни на что в нем приятно и комфортно. Даже, если с потолка сыплется штукатурка, стены ходят ходуном, а пол грозит обрушиться в любой момент. Такова жизнь, но речь сегодня пойдет не об абстрактной философии, а о конкретных примерах, представляющих зачастую угрозу для жизни людей. Итак, аварийное жилье в Омске.
Из официальных отчетов:
Омский регион занимает первое место в Сибири по переселению жителей из аварийного жилья – по темпам, по количеству. С 2013 года город приобрел 727 жилых помещений, в том числе 14 десятиэтажек на Завертяева (1379 квартир) и дому на Барнаульской. Там же ведется строительство еще двух домов, которые планируется заселить к концу июля 2017 года.
Согласно действующей программе переселения из ветхого и аварийного жилья, за четыре года (до 1 сентября 2017 года) новые дома получат более семи тысяч человек из 337 аварийных домов.
В департаменте жилполитики Омска отмечают, что идут с опережением: дома, которые должны были расселить в 2015, расселили в 2014, в этом году – расселены уже в 2015. Жильцы более 250 квартир, которые ждали очереди на новоселье в 2017 году, получили жилье уже сейчас.
После начала работы программы расселения аварийными признаны еще 137 омских многоквартирных домов. На сегодня их расселение не обеспечено средствами федерального и областного бюджетов.
Жилой многоквартирный дом в Кировском округе признан аварийным, накануне в одной из квартир на первом этаже просел пол, а ванна провалилась в подвал. Несущие конструкции первого этажа находятся в угрожающем состоянии. Специалист омского департамента городского хозяйства Валерия Чеснакова подтвердила порталу Gorod55, что
- Мы ведем контроль за этим домом. Его состояние технически крайне неудовлетворительное. Расселять, скорее всего, будут в следующем году, а пока там живут люди. За безопасность жильцов отвечает управляющая компания, они и принимают меры по максимально возможной поддержке дома в нормативном состоянии, - прокомментировал ситуацию Александр Кощук, руководитель отдела ЖКХ и благоустройства Кировской администрации.
В свою очередь, управляющая компания ТКК-Сервис, в чьем ведении ранее находился дом, утверждает, что договор на обслуживание и поддержание дома расторгнут:
- Остался только вывоз мусора, работа дворника и паспортно-визовый контроль, - говорит главный инженер ТКК-Сервис Владимир Краснодубец. Дату расторжения договора Краснодубец сообщить не смог, «много бумаг поднимать», сославшись на бухгалтера и паспортиста, которые оказались недоступны для звонка.
По данным рейтинга жилищных организаций Государственной жилищной инспекции Омской области, за третий квартал 2016 года в отношении ТКК-Сервис выявлено два нарушения, выдано одно предписание; всего за данный период проведено четыре проверки деятельности организации. В доме 101 по улице Южная также проходило несколько проверок и комиссия, итоги которых портал Gorod55.ru запросил у омской Госжилинспекции (будет опубликовано дополнительно).
В квартире просел фундамент, а с ним и пол, если оценивать на глаз –
На сегодня в Омске ведется расселение горожан из домов, признанных аварийными до начала 2012 года, сообщают в отделе расселения департамента жилполитики Омска. Статус аварийного дом на улице Южной получил относительно недавно, в 2013 году. На вопрос корреспондента, надеяться ли его жильцам на расселение хотя бы в 2020, представитель департамента отрезала:
- Не могу вам сказать. Только когда будет определен источник финансирования.
При этом, согласно документу от 5 апреля 2016 года, дом должен быть снесен в срок до 8 ноября 2016 года. То есть сегодня его уже не должно быть.
- Согласно федеральному законодательству, после признания жилья аварийным и подлежащим сносу, городская администрация обязана дать гражданам право самостоятельно выбирать, кто будет осуществлять снос аварийного жилья. Если граждане в течение определенного срока не изъявляют желания сносить дом, то этим занимается администрация, - комментирует Екатерина Кадочникова, пресс-секретарь департамента жилищной политики Омска.
По статье 32 Жилищного кодекса РФ (раздел II, глава 5), если дом признан аварийным, это уже является основанием для требования его сноса или реконструкции в разумный срок. Если собственники не выполнили требований, то земельный участок, на котором расположен дом, изымается для муниципальных нужд. Как и каждое жилое помещение. «Разумный срок», дающийся на снос или реконструкцию, составляет шесть месяцев.
Все по букве закона. Только где (и как) будут жить собственники дома, определенного под снос почти три года назад, дожидаясь законного новоселья – вопрос по-прежнему открытый.