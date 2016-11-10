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Дональда Трампа ждут в Омске, проезд в транспорте сделали бесплатным

10 ноября 2016, 18:28
Реакция на результаты выборов в США.

Победа Дональда Трампа на выборах в США не оставила равнодушными даже омских перевозчиков. В одной из местных маршруток горожане заметили забавное объявление, фотографии которого разместили в социальных сетях.

Объявление, размещенное в омском маршрутном микроавтобусе, гласит, что «пассажирам с Трампом проезд бесплатный».


«Жаль, что не знал про акцию, так бы прихватил с собой президента США», - написал автор поста, обративший внимание на забавное объявление.

Стоит напомнить, что накануне стало известно о победе Дональда Трампа в президентской гонке в США. Данный исход голосования для многих стал неожиданностью. В некоторых американских городах уже прошли демонстрации, в ходе которых население выражает свою неудовлетворенность результатами прошедших выборов.

Кроме того, комментарий губернатора Омской области касательно прошедших в США привлек внимание крупных американских СМИ.

Верхнее фото: иллюстрация
Фото в тексте: vk.com/regik55

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