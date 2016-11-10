Дональда Трампа ждут в Омске, проезд в транспорте сделали бесплатным

Стоит напомнить, что накануне стало известно о победе Дональда Трампа в президентской гонке в США. Данный исход голосования для многих стал неожиданностью. В некоторых американских городах уже прошли демонстрации, в ходе которых население выражает свою неудовлетворенность результатами прошедших выборов.