Дональда Трампа ждут в Омске, проезд в транспорте сделали бесплатным

Победа Дональда Трампа на выборах в США не оставила равнодушными даже омских перевозчиков. В одной из местных маршруток горожане заметили забавное объявление, фотографии которого разместили в социальных сетях.
Объявление, размещенное в омском маршрутном микроавтобусе, гласит, что «пассажирам с Трампом проезд бесплатный».
«Жаль, что не знал про акцию, так бы прихватил с собой президента США», - написал автор поста, обративший внимание на забавное объявление.
Стоит напомнить, что накануне стало известно о победе Дональда Трампа в президентской гонке в США. Данный исход голосования для многих стал неожиданностью. В некоторых американских городах уже прошли демонстрации, в ходе которых население выражает свою неудовлетворенность результатами прошедших выборов.
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Фото в тексте: vk.com/regik55