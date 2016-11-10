Дикие утки не смогли покинуть Омск из-за перекормивших их горожан

В течение всего лета на озере в этом парке гнездятся утки. Так, в этом году из 15 уток, обитавших на водоеме, половина не спешит проститься с нашим регионом. Сердобольные омичи забили тревогу по поводу того, что с наступлением холодов, птицы могут просто погибнуть и просят найти место для замерзающих водоплавающих птиц.