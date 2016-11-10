Дикие утки не смогли покинуть Омск из-за перекормивших их горожан

Омичи в срочном порядке обратились к сотрудникам природного парка «Птичья гавань», с просьбой позаботиться о водоплавающих птицах, которые так и не улетели на юг с озера в Авиагородке, сообщает Омская Губерния.
В течение всего лета на озере в этом парке гнездятся утки. Так, в этом году из 15 уток, обитавших на водоеме, половина не спешит проститься с нашим регионом. Сердобольные омичи забили тревогу по поводу того, что с наступлением холодов, птицы могут просто погибнуть и просят найти место для замерзающих водоплавающих птиц.
По мнению ученых-орнитологов, такое поведение перелетных птиц может быть обусловлено переизбытком корма. Посетители очень часто подкармливают уток хлебом, что и послужило причиной лишнего веса у последних. Птичье «ожирение» мешает дальнему перелету. Но это никак не отразилось на общем состоянии организмов пернатых.
- Все утки совершенно здоровы и могут оставаться на озере, пока лед не окреп, - считают орнитологи.
Тем не менее, специалисты областного министерства природы организовали наблюдение и, как отмечают в ведомстве, готовы в любое время перевести уток на зимовку в «Птичью гавань». Стоит отметить, что парк оснащен лечебницей для птиц и удобными вольерами.
По материалам сайта областного правительства
Фото: omskportal.ru