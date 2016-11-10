Чтобы ваша карта не была бита

Какие виды мошенничества с банковским картами распространены и как не стать жертвой злоумышленников.
В настоящее время распространены следующие основные виды мошенничества с банковскими картами:
— подделка карт,
— использование карт посторонними лицами в мошеннических целях (в том числе официантами, кассирами и т.п.),
— фишинг (компьютерное мошенничество путем создания подложного сайта для проведения финансовых расчетов через интернет),
— скимминг (вид мошенничества, использующий незаконное создание дубликатов банковских карт при помощи специальных электронных считывающих устройств, устанавливаемых на банкоматы).
Скимминг, пожалуй, наиболее распространённый вид мошенничества, и он наносит наибольший ущерб.
О чем стоит помнить в первую очередь? Никогда не сообщайте по телефону данные своей карты и не перечисляйте денежные средства на неизвестные вам номера счетов, кем бы ни представился вам собеседник. Самые распространенные случаи – это когда по телефону человеку сообщают, что его карта заблокирована и для ее разблокировки нужно назвать уникальный защитный код на оборотной стороне карты (трехзначный CVV-код) либо перечислить определенную сумму на счет, не принадлежащий вам.
О любых подозрительных звонках и сообщениях мы рекомендуем сообщать в ваш банк, банку эта информация важна для анализа существующих угроз и выработки своевременных мер для противодействия злоумышленникам.
Если вы уже обнаружили странное списание со счета, карточку лучше сразу заблокировать. Это увеличивает шансы спасти деньги, поскольку в ряде случаев средства сначала резервируются, а переводятся уже позднее. В тот же день необходимо обратиться в банк с заявлением о несанкционированном списании средств. Если вы заявите о пропаже в течение 24 часов, предварительно заблокировав карту и написав заявление о воровстве, то после проверки инцидента со стороны банка деньги должны вернуть.
В ходе проверки банк будет разбираться, было ли это «дружественное» снятие, когда картой без вашего ведома воспользовался кто-то из ваших близких, или же это действительно было мошенничество. Будет выясняться, где, в какое время и каким образом проводились операции. Процесс возврата денег могут облегчить и ускорить документы, подтверждающие непричастность владельца карты к оспариваемым операциям.
Сроки возвращения средств не регламентированы и устанавливаются каждым банком индивидуально. Закон говорит о том, что банк обязан сообщить клиенту о результатах рассмотрения заявления (о возврате украденных средств) в течение 30 дней, а в случае трансграничного перевода средств – в течение 60 дней.
Если банк настаивает на том, что установить факт мошенничества не удается, а вы уверены в своей правоте, в такой ситуации следует обращаться в суд. По данному вопросу за последние годы сформировалась определенная судебная практика, и если все сделать грамотно, есть шанс вернуть деньги.
О чем нужно помнить, расплачиваясь «пластиком» в интернете? Ввод кода CVV2 с клавиатуры недопустим, эту информацию нельзя пересылать в явном виде (скан-копия карты, e-mail и т.п.). Наиболее безопасным способом является набор значения CVV2 мышью на виртуальной клавиатуре сайта.
При выборе карты для платежей во всемирной паутине лучше всего выбирать такой продукт, который позволит быстро (например, через интернет-банк) переводить необходимую сумму средств с основного счета на карточный. Тогда на карте, которая «засвечена» на различных сайтах, всегда будет нулевой остаток. Кроме того при вводе данных карты для оплаты в сети важно убедиться в том, что используется защищенное SSL или TLS соединения (использование протокола https://).
Сайты, начинающиеся с «http://», являются незащищенными. Осуществляйте покупки только на тех сайтах, в надежности которых вы уверены.
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