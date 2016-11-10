Чтобы ваша карта не была бита

О чем стоит помнить в первую очередь? Никогда не сообщайте по телефону данные своей карты и не перечисляйте денежные средства на неизвестные вам номера счетов, кем бы ни представился вам собеседник. Самые распространенные случаи – это когда по телефону человеку сообщают, что его карта заблокирована и для ее разблокировки нужно назвать уникальный защитный код на оборотной стороне карты (трехзначный CVV-код) либо перечислить определенную сумму на счет, не принадлежащий вам.