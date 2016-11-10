Безопасность омских детей под угрозой, работает прокуратура

Согласно действующему российскому законодательству, в целях обеспечения безопасности детей дошкольные образовательные учреждения должны иметь, кроме специальных помещений на первом этаже с установленными в них системами видеонаблюдения, пожарной и охранной сигнализации, и каналы связи с органами внутренних дел или ситуационными центрами «Службы 112».
Однако, в ходе прокурорской проверки в одном из детских садов города Омска установлены отклонения от норм действующего закона.
Только в суде, по инициативе прокурора Ленинского округа города Омска, руководителя детского садика обязали исправить ситуацию, которая сложилась вопреки установленным нормам.
Ранее: во время проверки детского сада комбинированного типа №247 сотрудники прокуратуры Ленинского округа города Омска установили, что руководство учреждения заключило договор, по которому отвечает за охрану объекта с использованием тревожной сигнализации, заключен с коммерческой фирмой, а именно ООО ЧОП «Правоохранительный центр». Прокуратурой было составлено и отправлено на имя руководителя представление, главным пунктом которого стало требование надзорного органа создание условий безопасности детей, отвечающих закону.
После того, как руководитель детского учреждения отказался принять условия представления, которое было составлено прокуратурой на основании проверки, прокурор обратился с иском в суд.
Несмотря на то, что оба руководителя, как детского сада, так и ЧОПа не согласились с таким решением ситуации и обжаловали постановление суда в апелляционном порядке, Омский областной суд оставил решение суда первой инстанции, в данном случае решение Ленинского районного суда города Омска, без изменения, а апелляционные жалобы не были удовлетворены.
По материалам пресс-службы прокуратуры Омской области
Фото: иллюстрация