Безопасность омских детей под угрозой, работает прокуратура

Несмотря на то, что оба руководителя, как детского сада, так и ЧОПа не согласились с таким решением ситуации и обжаловали постановление суда в апелляционном порядке, Омский областной суд оставил решение суда первой инстанции, в данном случае решение Ленинского районного суда города Омска, без изменения, а апелляционные жалобы не были удовлетворены.