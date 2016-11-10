Автомобили в России оснастят черными ящиками слежения

О нововведении для российских машин принципиально согласились в Правительстве Российской Федерации, сообщает сайт
Черный ящик – специальное устройство, с помощью которого будет осуществляться запись и передача данных о движении, а также о техническом состоянии транспортного автосредства.
По распоряжению вице-премьера Аркадия Дворковича, в конце октября была создана межведомственная комиссия, которая должна подготовить проект изменений в нормативно-правовую базу для того, чтобы обеспечить реализацию интеллектуальных телематических систем (ИТС). В итоге предполагается оснастить все автомобили, которые эксплуатируются на территории страны, бортовыми датчиками, контролирующих состояние всей системы авто.
Аналогичные рабочие межведомственные группы, по поручению вице-премьера, который ответственен за транспортный комплекс страны, будут созданы в Минпромторге, Минтрансе, МВД, Минкомсвязи, Минфине, МЧС, а также в Банке России, некоммерческом партнерстве ГЛОНАСС и группе «АвтоНет». Это необходимо для того, чтобы создать единую базу для сбора, обработки и передачи любой информации, касающейся автомобиля, в том числе местоположения и технического состояния.
Отмечается, что конкретные пакеты информации могут стать пригодными в различных ситуациях. Например, данные о нагрузке на ось грузового автомобиля – это поможет решить вопрос взвешивания перевозимых грузов; информация, характеризующая стиль езды конкретного водителя – может пригодиться для составления договоров страхования; сообщение о ремонте или замене определенных частей – может сыграть решающую роль при ремонте авто в сервисе.
Об оснащении автомобилей черными самописцами в последнее время говорят много и часто. Это связано, в первую очередь, с тем, что на сегодняшний день большинству машин уже сейчас предписано оснащение тахографами и терминалами ГЛОНАСС. Речь идет о грузовиках и пассажирских транспортных средствах.
Кроме этого, большегрузные авто доукомплектовываются еще и «Платонами» - специальными устройствами взимания платы за проезд по некоторым федеральным трассам.
С 2020 года все автомобили, выпускаемые на территории Таможенного Союза, будут обязаны иметь в своей комплектации терминалы ЭРА-ГЛОНАСС, которые станут неотъемлемыми помощниками в дорожно-транспортных происшествиях. ЭРА расшифровывается как Экстренное Реагирование при Авариях.
В связи со всем вышеперечисленным, идея о «черных ящиках» не миф, а скорее всего, реальность ближайшего будущего.
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