Автомобили в России оснастят черными ящиками слежения

Аналогичные рабочие межведомственные группы, по поручению вице-премьера, который ответственен за транспортный комплекс страны, будут созданы в Минпромторге, Минтрансе, МВД, Минкомсвязи, Минфине, МЧС, а также в Банке России, некоммерческом партнерстве ГЛОНАСС и группе «АвтоНет». Это необходимо для того, чтобы создать единую базу для сбора, обработки и передачи любой информации, касающейся автомобиля, в том числе местоположения и технического состояния.