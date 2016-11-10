Авангард поможет фанату, попавшему в реанимацию с проломленным черепом

Пресс-служба «ястребов» отмечает, что клуб недавно узнал о трагичном случае, произошедшем с Сергеем Новоселовым, который попал в больницу с серьезной травмой головы. Клуб направил письмо в Омскую областную больницу, где находится молодой человек. «Авангард» помочь в случае необходимости проведения дополнительных диагностических процедур или приобретения необходимых для лечения препаратов.