Авангард поможет фанату, попавшему в реанимацию с проломленным черепом

Омский «Авангард» выразил готовность помочь своему болельщику, который несколькими днями ранее попал в реанимацию с проломленным черепом.
Пресс-служба «ястребов» отмечает, что клуб недавно узнал о трагичном случае, произошедшем с Сергеем Новоселовым, который попал в больницу с серьезной травмой головы. Клуб направил письмо в Омскую областную больницу, где находится молодой человек. «Авангард» помочь в случае необходимости проведения дополнительных диагностических процедур или приобретения необходимых для лечения препаратов.
Стоит напомнить, что ранее молодой человек с переломом основания черепа и с переохлаждением был найден в райцентре Москаленки. Обстоятельства случившегося пока неизвестны.
Верхнее фото: hawk.ru
Фото в тексте: vk.com/fcava