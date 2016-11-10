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Авангард поможет фанату, попавшему в реанимацию с проломленным черепом

10 ноября 2016, 10:47
Заявление пресс-службы клуба.

Омский «Авангард» выразил готовность помочь своему болельщику, который несколькими днями ранее попал в реанимацию с проломленным черепом.

Пресс-служба «ястребов» отмечает, что клуб недавно узнал о трагичном случае, произошедшем с Сергеем Новоселовым, который попал в больницу с серьезной травмой головы. Клуб направил письмо в Омскую областную больницу, где находится молодой человек. «Авангард» помочь в случае необходимости проведения дополнительных диагностических процедур или приобретения необходимых для лечения препаратов.

Стоит напомнить, что ранее молодой человек с переломом основания черепа и с переохлаждением был найден в райцентре Москаленки. Обстоятельства случившегося пока неизвестны.


Верхнее фото: hawk.ru
Фото в тексте: vk.com/fcava

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