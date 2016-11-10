Арктические морозы под 30 градусов ждут омичей

Температура воздуха в Омске в течение ближайших дней может опуститься ниже -30 градусов. Городские коммунальные службы к резкому понижению температуры готовы, сообщает пресс-служба мэрии.
На минувшем заседании межведоственной комиссии по вопросам устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса Омска отмечалась особая ответственность, с которой в грядущий период должны работать управляющие компании и ресурсоснабжающие организации.
Отвечающие за обслуживание жилищного фонда организации должны своевременно отрабатывать поступающие заявки, которые касаются вопросов ГВС и теплоснабжения.
Согласно данным ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», В ночь с 10 на 11 ноября температура воздуха в Омском регионе может опуститься до -26 градусов, местами ожидается небольшой снег.
Достаточно морозная температура сохранится и в последующие дни. В пятницу, 11 ноября, ожидается снег и слабая метель, днем температура опустится до -11 градусов, ночью – до -21 градуса. В субботу дневная температура составит от -9 до -14 градусов.
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