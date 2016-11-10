Арестован бывший зам Назарова по Газпром межрегионгазу

Следственный комитет РФ по Омской области накануне сообщил, что в отношение бывшего зама гендиректора «Газпром межрегионгаз Омск» Сергея Подольного выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ему предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере, по предварительному сговору группой лиц). По данным следствия, компания ЗАО «Газпром межрегионгаз Омск» в 2011-2014 годах продавала газ в ООО «Омсктехуглерод» не напрямую, а через фирмы посредники. В результате цена для ООО «Омсктехуглерод» получалась значительно выше отпускной. Далее полученные деньги обналичивались через кредитные организации и компании однодневки.
Напомним, что весной 2016 г. в рамках расследования этого же дела была арестована предпринимательница Алена Бабий. Следствие предполагает, что обвиняемые похитили более 200 млн. рублей.
Информацию о задержании бывшего заместителя генерального директора «Газпром межрегионгаз Омск» Сергея Подольного порталу Gorod55 подтвердили в Куйбышеском районном суде Омска. Ходатайство рассматривал судья Сергей Мурастов. По словам секретаря судьи Анастасии Смоленцевой, 2 ноября судья удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Сергея Подольного, сроком на два месяца.
Стоит напомнить, что Сергей Подольный работал в должности замгендиректора «Газпром межрегионгаз Омск» в тот период, когда директором компании был Виктор Назаров, нынешний губернатор Омской области.