Арестован бывший зам Назарова по Газпром межрегионгазу



Ему предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере, по предварительному сговору группой лиц). По данным следствия, компания ЗАО «Газпром межрегионгаз Омск» в 2011-2014 годах продавала газ в ООО «Омсктехуглерод» не напрямую, а через фирмы посредники. В результате цена для ООО «Омсктехуглерод» получалась значительно выше отпускной. Далее полученные деньги обналичивались через кредитные организации и компании однодневки.