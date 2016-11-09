Выдающийся музыкант планеты дал концерт в Омске

Сегодня в Омске в шестой раз прошла программа «Новые имена – регионам России», организованная благотворительным фондом «Новые имена». Московские педагоги дали учащимся омских школ искусств мастер-классы по фортепиано и скрипке, а затем девять маленьких омичей получили стипендии из рук Дениса Мацуева, известного пианиста, выдающегося музыканта планеты.
Сегодня на сцене Органного зала, совместно с омским симфоническим оркестром маэстро дает концерт:
- Мы играем Второй концерт Чайковского, менее известный, чем Первый, но не менее гениальный. Очень сложный, технически, физически, по масштабам. Во второй части там помимо меня солируют скрипач из оркестра и мальчик-виолончелист. Они играют на мировом классе. И я благодарен маэстро Васильеву за то, что он развивает омский оркестр, говорит Мацуев.
Музыкант вспомнил, как впервые играл в Омске, «это всегда удовольствие», и отметил всегда хорошую энергетику омского оркестра. Концерт играли всего с одной репетицией – большой риск, как говорят музыканты, - но оркестр находится в отличной форме. Об инструменте Мацуев говорит как о живом существе:
- До концерта рояль еще спит, но реагирует на все: на изменения погоды, на настроения. Как правило, в Омске, по ходу концерта, я нахожу с ним очень близкий контакт.
В программе «Новые имена» лучших исполнителей выбирали из рекордного для конкурса числа участников – на стипендии претендовали 28 учащихся.
- Сегодняшний отбор поразил меня, - говорит Мацуев. - Первая девочка-пианистка вышла и отлично исполнила, а я помню ее пять лет назад – она была такая кроха, ножки не доставали до педалей. Сейчас она делает большие успехи. Мы следим за всеми конкурсантами, за их ростом и достижениями.
По специальности «скрипка» стипендиатами стали Софья Кириллова (ДШИ №6), Вероника Василенко (ДШИ №1), Лада Попова (ДШИ №1) и Юлия Пищагина (Музучилище имени Шебалина). По специальности «фортепиано» стипендии получили Маргарита Бичевая (ДШИ №7), Всеволод Владимиров (ДШИ №7), Полина Мальцева (ДШИ №10), София Бекиш (ДШИ №1), Влада Архипова (ДШИ №10).
Фото: Андрей Кутузов/gorod55/©2016 All rights reserved