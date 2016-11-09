Выдающийся музыкант планеты дал концерт в Омске

Музыкант вспомнил, как впервые играл в Омске, «это всегда удовольствие», и отметил всегда хорошую энергетику омского оркестра. Концерт играли всего с одной репетицией – большой риск, как говорят музыканты, - но оркестр находится в отличной форме. Об инструменте Мацуев говорит как о живом существе:

- До концерта рояль еще спит, но реагирует на все: на изменения погоды, на настроения. Как правило, в Омске, по ходу концерта, я нахожу с ним очень близкий контакт.