Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с победой на выборах в США

Как сообщают международные источники, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп фактически обеспечил себе победу. За него проголосовали по предварительным данным 270 выборщиков. Обработка бюллетеней пока официально не завершена, но Трамп уже принимает поздравления от политических лидеров и представителей конкурирующих партий.