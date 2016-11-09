Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с победой на выборах в США

В Соединенных Штатах Америки завершается подсчет голосов, связанных с президентскими выборами в Соединенных Штатах Америки.
Как сообщают международные источники, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп фактически обеспечил себе победу. За него проголосовали по предварительным данным 270 выборщиков. Обработка бюллетеней пока официально не завершена, но Трамп уже принимает поздравления от политических лидеров и представителей конкурирующих партий.
Как сообщает пресс-служба администрации президента РФ, Владимир Путин уже направил поздравление новому, 45-му, президенту Соединенных Штатов, Дональду Трампу:
«В телеграмме В.Путин выразил надежду на совместную работу по выведению российско-американских отношений из кризисного состояния, а также по решению актуальных вопросов международной повестки дня и поиску эффективных ответов на вызовы глобальной безопасности»
Владимир Путин также выразил уверенность, что между Москвой и Вашингтоном выстроится диалог, основанный на принципах равноправия и взаимного уважения.
Основной конкурент на выборах, представитель Демократической партии Хиллари Клинтон также поздравила Дональда Трампа с победой. Об этом сообщает CNN.