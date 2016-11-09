В медуниверситете студенты на лекции увидели голого преподавателя 18+

Непонятная пока история произошла в махачкалинском медуниверситете. Как сообщается, один из преподавателей начал неожиданно для всех раздеваться во время лекции.
Далее, ученый муж в совершенно голом виде некоторое время продолжал находиться на трибуне лекционного зала, спокойно прохаживаясь перед доской. При этом зал был заполнен студентами, которые и засняли ролик, впоследствии попавший в сеть Интернет.
Подробности инцидента сообщает сайт
Сразу после инцидента преподаватель уволен из вуза. Сообщается, что ранее доцент был вполне здоров, и в причинах его поступка теперь разбираются психиатры. Также доценту придется пройти тест на наркотики.
В руководстве махачкалинском медуниверситете, уволив преподавателя, также осудили и поведение студентов. Вместо того чтобы снимать скандальный ролик, будущие медики должны были оказать помощь человеку, находившемуся явно в неадекватном состоянии. А как же врачебная этика?..