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В медуниверситете студенты на лекции увидели голого преподавателя 18+

9 ноября 2016, 08:16
Скандал.

Непонятная пока история произошла в махачкалинском медуниверситете. Как сообщается, один из преподавателей начал неожиданно для всех раздеваться во время лекции.

Далее, ученый муж в совершенно голом виде некоторое время продолжал находиться на трибуне лекционного зала, спокойно прохаживаясь перед доской. При этом зал был заполнен студентами, которые и засняли ролик, впоследствии попавший в сеть Интернет.

Подробности инцидента сообщает сайт Medvestnik.ru. В скандале намерены разобраться представители Общественной палаты РФ. Преподаватель работал в вузе с 2006 года, а с весны этого года исполнял обязанности доцента кафедры гистологии.

Сразу после инцидента преподаватель уволен из вуза. Сообщается, что ранее доцент был вполне здоров, и в причинах его поступка теперь разбираются психиатры. Также доценту придется пройти тест на наркотики.

В руководстве махачкалинском медуниверситете, уволив преподавателя, также осудили и поведение студентов. Вместо того чтобы снимать скандальный ролик, будущие медики должны были оказать помощь человеку, находившемуся явно в неадекватном состоянии. А как же врачебная этика?..

#Новости#Образование#Здоровье#Отдых#Шок#Общество
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