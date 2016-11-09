Сильнейший пожар в Омске, на месте 32 спасателя и 7 единиц спецтехники



Отмечается, что открытый огонь мог стать реальной угрозой для соседних домов. Но, благодаря слаженным и быстрым действиям пожарных огонь вовремя был локализован и ликвидирован. На тушение и полную ликвидацию пожара у сотрудников МЧС ушло более пяти часов. Тушение осложнилось необходимостью отключения электричества. В итоге общая площадь возгорания составила более 400 квадратных метров.