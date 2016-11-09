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Сильнейший пожар в Омске, на месте 32 спасателя и 7 единиц спецтехники

9 ноября 2016, 09:49
Сгорели магазин, СТО, автомойка, кафе и салон красоты.

Накануне вечером в 18:14 в пожарно-спасательную часть регионального ведомства по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о возгорании на улице Демьяна Бедного.


На пожар в Ленинском округе незамедлительно выехали группы спасателей в составе 32-х человек и семи единиц спецтехники.


Во время прибытия пожарных пламя охватило здание площадью 306 квадратных метров, в котором располагались станция технического обслуживания автомобилей, магазин, мойка для авто, кафе и салон красоты.


Отмечается, что открытый огонь мог стать реальной угрозой для соседних домов. Но, благодаря слаженным и быстрым действиям пожарных огонь вовремя был локализован и ликвидирован. На тушение и полную ликвидацию пожара у сотрудников МЧС ушло более пяти часов. Тушение осложнилось необходимостью отключения электричества. В итоге общая площадь возгорания составила более 400 квадратных метров.


Пострадавших, травмированных и погибших к счастью, нет.


Подробности, причины и все обстоятельства пожара на улице Демьяна Бедного в Ленинском административном округе Омска будут выяснены в ходе дальнейшей проверки.

По материалам пресс-службы ГУ МЧС России по Омской области
Фото: 55.mchs.gov.ru

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