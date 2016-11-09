Рецепт удачных выходных для автолюбителей!

Съездить за город, пройтись по торговым центрам, посидеть с приятелями в кафе? Впереди долгожданные выходные, построено много планов и, конечно, хочется везде успеть. Современному жителю мегаполиса поможет в этом верный четырехколесный друг, который при масштабных планах нуждается в заправке мощным топливом, а особенно приятно, если это топливо оплачено со скидкой благодаря бонусам СПАСИБО!
Неважно каким будет маршрут в эти дни, рецепт «Удачных выходных» один: узнать свой бонусный баланс и если на нем достаточная сумма СПАСИБО, то пора использовать их как скидку за топливо на АЗС компании «Юнигаз» (сеть АЗС «ЛУКОЙЛ»). Если же имея банковскую карту Сбербанка Вы еще не подключились к программе «Спасибо от Сбербанка», то не теряйте время зря, ноябрь — самое время копить бонусы!
Мы знаем, как сделать выходные еще более приятными и запоминающимися, несмотря на погоду за окном! И поможет в этом наша новая акция совместно с программой «Спасибо от Сбербанка».
Заправка автомобиля высококачественным топливом, магазин, кофейные автоматы - всё это АЗС компании «Юнигаз» (сеть АЗС «ЛУКОЙЛ»). Вашему вниманию качественное топливо для автомобиля, а также профессиональное и доброжелательное обслуживание.
Проводите незабываемые выходные, а мы порадуем Вас приятной выгодой!
С 01 по 30 ноября 2016 года получайте 5% СПАСИБО за оплату покупок в выходные дни картой Сбербанка в сети АЗС компании «Юнигаз» (сеть АЗС «ЛУКОЙЛ»). Даты начисления повышенных бонусов: 4, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 ноября.
Подключиться к программе очень просто: отправьте СМС на номер 900 с текстом: «СПАСИБО ХХХХ», где ХХХХ – последние 4 цифры номера вашей карты. Не забудьте поставить пробел.
Узнать баланс бонусов СПАСИБО можно также отправив СМС на номер 900: «СПАСИБО ХХХХ», где ХХХХ – последние 4 цифры номера вашей карты.
1. Оплачивая покупки картой Сбербанка, каждый раз вы получаете 0,5% от суммы чека в виде бонусов СПАСИБО;
2. За покупки у Партнеров Программы Вы можете получить дополнительно до 50% СПАСИБО;
3. За заправки на АЗС «ЛУКОЙЛ» по карте Сбербанка Вы получите 3% за каждую покупку топлива, независимо от объема;
4.Накопленные СПАСИБО можно обменять на скидку до 99% при оплате топлива на АЗС компании «Юнигаз» (сеть АЗС «ЛУКОЙЛ»)!
* Программа «Спасибо от Сбербанка» (далее — Программа) действует с 12.11.2011 г. и не ограничена сроком действия. Организатор Программы — ПАО Сбербанк (Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015). С правилами Программы, порядком и условиями начисления бонусов СПАСИБО, ограничениями по Программе, актуальным перечнем Партнеров Программы, условиями предоставления ими скидок можно ознакомиться на сайте:
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