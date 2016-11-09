Рецепт удачных выходных для автолюбителей!

Неважно каким будет маршрут в эти дни, рецепт «Удачных выходных» один: узнать свой бонусный баланс и если на нем достаточная сумма СПАСИБО, то пора использовать их как скидку за топливо на АЗС компании «Юнигаз» (сеть АЗС «ЛУКОЙЛ»). Если же имея банковскую карту Сбербанка Вы еще не подключились к программе «Спасибо от Сбербанка», то не теряйте время зря, ноябрь — самое время копить бонусы!