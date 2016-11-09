Поймай удачу в «АкваРИО»

Акция действует в любой день. Добавим, что один купон дает право на посещение акапарка с 25% скидкой 1 взрослому и 1 ребенку или подростку. С учетом скидки, например:

- отдохнуть в аквапарке 2 часа в любое удобное время дня всего за 375 рублей;

- расслабиться в шикарной СПА-зоне в течение 2 часов – всего за 25 рублей** в будний день. *По сравнению с тарифом «2 часа с СПА» по стандартному прайсу в будний день;

- сводить ребенка в аквапарк за 62 рубля* в будний день. Соответственно, стоимость детского билета вместо 250 рублей, с учетом скидки 25% на оба билета, равен всего 62 рубля**.