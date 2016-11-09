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Поймай удачу в «АкваРИО»

9 ноября 2016, 15:34
Поймай удачу в «АкваРИО»

В единственном в Омске крытом аквапарке «АкваРИО» стартовала самая ожидаемая акция этого года! Отдохни в омских тропиках выгодно - щедрость «Акварио» не знает границ!

7 ноября 2016 года в «АкваРИО» стартовала акция* «Поймай удачу». В официальной группе аквапарка в VK.com размещен купон, дающий подписчикам группы уникальную возможность посетить омские тропики со скидкой 25%.

Акция распространяется на основные тарифы аквапарка: «2 часа», «2 часа + СПА», «3 часа», «3 часа+СПА», «Полный день (с питанием)». Для получения 25% скидки, нужно зарегистрироваться в группе vk.com/aquarioomsk, распечатать купон и предъявить на кассе аквапарка. Действителен только, купон размещенный в официальной группе «АкваРИО».

Акция действует в любой день. Добавим, что один купон дает право на посещение акапарка с 25% скидкой 1 взрослому и 1 ребенку или подростку. С учетом скидки, например:
- отдохнуть в аквапарке 2 часа в любое удобное время дня всего за 375 рублей;
- расслабиться в шикарной СПА-зоне в течение 2 часов – всего за 25 рублей** в будний день. *По сравнению с тарифом «2 часа с СПА» по стандартному прайсу в будний день;
- сводить ребенка в аквапарк за 62 рубля* в будний день. Соответственно, стоимость детского билета вместо 250 рублей, с учетом скидки 25% на оба билета, равен всего 62 рубля**.

Все что нужно, чтобы воспользоваться ощутимыми преимуществами посещения аквапарка в ноябре: вступить в группу vk.com/aquarioomsk, распечатать купон, взять с собой паспорт, купальник и сланцы — и скорее в АкваРИО! Акция действует с 7 по 30 ноября! Подробности по телефону 404 – 554.

* Подробности акции можно узнать по телефону 404-554
** Указанная цена достигается путем предоставления скидки на взрослый и детский билет.

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