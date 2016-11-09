Омичи заплатили 121 миллиард рублей налогов

Выяснилось, что омские налогоплательщики стали больше платить. Налоговой службе удалось собрать более 121 млрд. рублей налогов и сборов (на 15,4 млрд. рублей больше чем за тот же период прошлого года), в том числе в федеральный бюджет – 34,3 млрд. рублей.