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Омичи заплатили 121 миллиард рублей налогов

9 ноября 2016, 15:09
Подведены итоги.

Выяснилось, что омские налогоплательщики стали больше платить. Налоговой службе удалось собрать более 121 млрд. рублей налогов и сборов (на 15,4 млрд. рублей больше чем за тот же период прошлого года), в том числе в федеральный бюджет – 34,3 млрд. рублей.

Наибольшие поступления обеспечили компании нефтяного, банковского сектора, обрабатывающих производств и транспортировки.

Напомним, что в числе самых активных плательщиков в Омском регионе числятся компании АО «Сан Инбев», АО «Газпромнефть – Омский НПЗ», ООО «Омсквинпром», ПАО «СБЕРБАНК России». Именно они обеспечивают самую большую долю поступлений.

Отдельно УФНС России по Омской области отмечает показатели за октябрь. За этот месяц в консолидированный бюджет РФ было уплачено 15,6 млрд. руб. Это почти на треть больше чем в прошлом году.

Наибольший прирост (85,7%) в октябре обеспечили сбор на подакцизные группы товаров – 41%, НДС – 22%, НДФЛ – 12,7 и налог на прибыль 10%.

Кроме того, налоговики обращают внимание на благоприятные тенденции по росту поступлений налога на прибыль на 74%, акцизов в нефтяном секторе – на 71 % и НДС– 22%.

Фото: иллюстрация

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