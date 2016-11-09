Около 70 млн рублей в год выделяет мэрия на ремонт школ

Мэрия Омска решила заняться ремонтом и модернизацией материально-технической базы социальных учреждений. В ближайшие три года на эти цели будет потрачено более 250 млн. рублей.
Чиновники планируют, что в первую очередь деньги будут израсходованы на реконструкцию школ. Большая часть средств, а именно – 217 млн. рублей (это почти 90 % от общей суммы), заложены на проведение ремонта средних общеобразовательных учреждений и закупку оборудования.
Также по решению мэра в бюджете выделяется более 25 млн. рублей на ремонт детских клубов по месту жительства.
Решение мэрии внесено в проект бюджета Омска на 2017 и последующие 2018-2019 годы. Инициативу администрации теперь предстоит рассмотреть депутатам Горсовета на ближайших слушаниях бюджета.
Напомним, что в этом году 1 сентября Роспотребнадзор проводил проверку готовности омских школ к учебному году. За неделю до начала учебы около 23% общеобразовательных учреждений не были приняты из-за нарушений.
А накануне Куйбышевский районный суд принял решение приостановить работу школы №99 из-за плохого состояния учебных помещений, неработающих двух туалетов и двух душевых. 90 дней дети не будут ходить в школу.
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