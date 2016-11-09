Ниссан врезался в Тойоту, затем протаранил Мерседес, есть пострадавшие

На место автоаварии прибыли сотрудники полиции. Оперативниками предварительно установлено: водитель автомобиля Nissan Pulsar, молодой человек 1993 года рождения, не имеющий водительских прав, двигался по улице 22 Апреля и в районе дома №8 выехал на полосу встречного движения, где столкнулся в Toyota Caldina, которой управлял мужчина 1984 года рождения.