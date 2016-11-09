Ниссан врезался в Тойоту, затем протаранил Мерседес, есть пострадавшие

Накануне вечером в дежурной части Госавтоинспекции стало известно о столкновении двух иномарок в Советском округе города Омска. Сообщение поступило около 20:45.
На место автоаварии прибыли сотрудники полиции. Оперативниками предварительно установлено: водитель автомобиля Nissan Pulsar, молодой человек 1993 года рождения, не имеющий водительских прав, двигался по улице 22 Апреля и в районе дома №8 выехал на полосу встречного движения, где столкнулся в Toyota Caldina, которой управлял мужчина 1984 года рождения.
Лобовое столкновение было настолько сильным, что Nissan отбросило в сторону, где иномарка во второй раз врезалась в припаркованный Mersedes.
За медпомощью обратились: водитель Nissan и два его пассажира – мужчина 1994 года рождения и девушка 2001 года рождения. Кроме этого, помощь понадобилась и водителю Toyota Caldina.
Стоит отметить, что признаков алкогольного опьянения у водителей обоих автотранспортных средств не зафиксировано.
В отношении водителя Nissan Pulsar, который находился за рулем автотранспортного средства без права управления, возбуждено административное дело по ст.12.7 КоАП РФ.
Более детальные подробности, а также причины и обстоятельства происшествия покажет и установит проверка, назначенная по факту данного ДТП.
По материалам пресс-службы ГИБДД УМВД России по Омской области
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