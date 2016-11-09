Массовое ДТП в Омске, грузовик снес три автомобиля

Предварительно установлено: мужчина 1984 года рождения, управлявший автомобилем Howo, двигаясь в сторону Степанца по улице Лукашевича, не выдержал безопасную дистанцию относительно впереди идущей машины и допустил столкновение с Toyota RAV 4. После этого по инерции Howo продолжил движение, столкнувшись еще с Renault Duster и Chevrolet Aveo.