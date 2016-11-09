Массовое ДТП в Омске, грузовик снес три автомобиля

Накануне в дежурную часть Госавтоинспекции поступило сообщение о массовом ДТП, случившемся на улице Лукашевича.
Предварительно установлено: мужчина 1984 года рождения, управлявший автомобилем Howo, двигаясь в сторону Степанца по улице Лукашевича, не выдержал безопасную дистанцию относительно впереди идущей машины и допустил столкновение с Toyota RAV 4. После этого по инерции Howo продолжил движение, столкнувшись еще с Renault Duster и Chevrolet Aveo.
В результате случившейся аварии медицинская помощь потребовалась женщине 1971 года рождения, управлявшей автомобилем Chevrolet Aveo.
Признаков опьянения ни у кого из водителей не выявлено. В ходе дальнейшей проверки будут установлены все причины и обстоятельства данной аварии.
По материалам пресс-службы УГИБДД УМВД РФ по Омской области
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