Известна причина смерти женщины, обнаруженной на улице в Омске



Редакции портала Gorod55.ru в следственном комитете Омской области прокомментировали:

- Предположительно возраст женщины, скончавшейся на остановке сегодня утром, за 60 лет. После осмотра медицинского эксперта, предварительно установлено: омичка скончалась вследствие сердечного заболевания, возможно причиной смерти явилась сердечная недостаточность. Видимых телесных повреждений на теле умершей не обнаружено. Основная причина гибели пожилой женщины установится в процессе судмедэкспертизы.