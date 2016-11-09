Известна причина смерти женщины, обнаруженной на улице в Омске

Пожилая женщина, труп которой был сегодня утром найден на остановке «Улица Ватутина» на Левом берегу, скончалась от сердечной недостаточности.
Редакции портала Gorod55.ru в следственном комитете Омской области прокомментировали:
- Предположительно возраст женщины, скончавшейся на остановке сегодня утром, за 60 лет. После осмотра медицинского эксперта, предварительно установлено: омичка скончалась вследствие сердечного заболевания, возможно причиной смерти явилась сердечная недостаточность. Видимых телесных повреждений на теле умершей не обнаружено. Основная причина гибели пожилой женщины установится в процессе судмедэкспертизы.
Стоит напомнить, как ранее сообщал портал Gorod55.ru,
Фото: vk.com/regik55