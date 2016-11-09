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Известна причина смерти женщины, обнаруженной на улице в Омске

9 ноября 2016, 14:37
Предварительные данные.

Пожилая женщина, труп которой был сегодня утром найден на остановке «Улица Ватутина» на Левом берегу, скончалась от сердечной недостаточности.


Редакции портала Gorod55.ru в следственном комитете Омской области прокомментировали:
- Предположительно возраст женщины, скончавшейся на остановке сегодня утром, за 60 лет. После осмотра медицинского эксперта, предварительно установлено: омичка скончалась вследствие сердечного заболевания, возможно причиной смерти явилась сердечная недостаточность. Видимых телесных повреждений на теле умершей не обнаружено. Основная причина гибели пожилой женщины установится в процессе судмедэкспертизы.


Стоит напомнить, как ранее сообщал портал Gorod55.ru, тело умершей омички было найдено сегодня утром на остановке Левобережья.


Фото: vk.com/regik55

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