Экстремальная опасность на дорогах, ГИБДД предупредила омичей

В связи с этим, региональное отделение государственной инспекции безопасности дорожного движения напоминает жителям города, которые находятся как за рулем автотранспортных средств, так и являющимся пешеходами, быть внимательней на дорогах, не создавать ситуации, которые могут стать причинами автоаварий, сообщает пресс-служба ГИБДД УМВД России по омской области.