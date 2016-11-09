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Экстремальная опасность на дорогах, ГИБДД предупредила омичей

9 ноября 2016, 11:59
Из-за обильного выпадения осадков в виде снега на дорогах города и области резко увеличивается число мелких ДТП, в том числе с участием пешеходов.

По информации пресс-службы УМВД России по Омской области за сутки на дорогах города и области произошло 49 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих происшествий 8 человек травмированы, степень тяжести травм различная. Более 700 протоколов составили полицейские за нарушение ПДД.

В связи с этим, региональное отделение государственной инспекции безопасности дорожного движения напоминает жителям города, которые находятся как за рулем автотранспортных средств, так и являющимся пешеходами, быть внимательней на дорогах, не создавать ситуации, которые могут стать причинами автоаварий, сообщает пресс-служба ГИБДД УМВД России по омской области.

Ранее портал Gorod55.ru уже сообщал, что сегодня утром центр и район Левобережья Омска встал в огромную пробку. По метрике сервиса Яндекс.Пробки затор достиг 8-балльной отметки.

В первую очередь, основная причина многокилометровых утренних городских пробок мелкие аварии. По данным омская Госавтоинспекции, в таких авариях чаще всего люди не страдают, но повреждаются автомобили. Основная причина мелких ДТП – невнимательность водителей, а также их неготовность управлять автомобилем в сложных погодных условиях.

Сотрудники ГИБДД настоятельно рекомендуют водителям соблюдать дистанции и боковые интервалы между автомобилями. Вовремя сниженная скорость в некоторых случаях даст возможность отреагировать на возникшие сложные ситуации на дорогах.

Особое внимание водителям следует обратить на пешеходов, которые переходят дорогу. При этом сотрудники ГИБДД еще раз рекомендуют следовать ПДД всем участникам дорожного движения как водителям, так и пешеходам.

Стоит напомнить, что в круглосуточном режиме работают все подразделения Госавтоинспекции. В случае возникновения дорожно-транспортного происшествия к сотрудникам можно обратиться по телефонам 79-35-04 или 02.

По материалам пресс-службы УМВД России по Омской области, УГИБДД УМВД России по Омской области
Фото: иллюстрация

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