Автомобиль с необычным граффити вызвал живейший интерес у омичей

Большинство пользователей посчитало, что надпись является «чьей-то местью» а примененный эпитет – ложью. Нашлись и те, кто был знаком с владелицей авто. Они отметили, что она девушка «скромная и честная». А то, что проехала с такой надписью по всему городу – значит, еще и смелая.