Автомобиль с необычным граффити вызвал живейший интерес у омичей

Случайная фотография «засветила» автомобиль с «необычным граффити» на одной из улиц Омска. Сразу после публикации в социальных сетях (vk.com/regik55 и vk.com/chp55) развернулось бурное обсуждение.
Большинство пользователей посчитало, что надпись является «чьей-то местью» а примененный эпитет – ложью. Нашлись и те, кто был знаком с владелицей авто. Они отметили, что она девушка «скромная и честная». А то, что проехала с такой надписью по всему городу – значит, еще и смелая.
Была озвучена и еще одна версия: автоледи, когда садилась в машину слева, попросту не заметила надпись по правому борту. И уже после, в дороге, это обнаружила.
Тем не менее, в точности до сих пор неизвестно, как всё было на самом деле. Однако известно, чем всё закончилось: девушка добралась до автомойки, где специалисты удалили оскорбительное граффити с кузова автомобиля.
Подаст ли героиня фотографии в суд на обидчиков, покажет время.