Город55
ГлавноеВсе новости

Автомобиль с необычным граффити вызвал живейший интерес у омичей

9 ноября 2016, 18:51
В соцсетях развернулось бурное обсуждение.

Случайная фотография «засветила» автомобиль с «необычным граффити» на одной из улиц Омска. Сразу после публикации в социальных сетях (vk.com/regik55 и vk.com/chp55) развернулось бурное обсуждение.

Большинство пользователей посчитало, что надпись является «чьей-то местью» а примененный эпитет – ложью. Нашлись и те, кто был знаком с владелицей авто. Они отметили, что она девушка «скромная и честная». А то, что проехала с такой надписью по всему городу – значит, еще и смелая.


Была озвучена и еще одна версия: автоледи, когда садилась в машину слева, попросту не заметила надпись по правому борту. И уже после, в дороге, это обнаружила.



Тем не менее, в точности до сих пор неизвестно, как всё было на самом деле. Однако известно, чем всё закончилось: девушка добралась до автомойки, где специалисты удалили оскорбительное граффити с кузова автомобиля.


Подаст ли героиня фотографии в суд на обидчиков, покажет время.

#Новости#Главное#Общество#Город#Авто
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31