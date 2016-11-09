Автоледи на внедорожнике сбила пешехода, женщина в больнице

Редакции портала Gorod55.ru в отделе пропаганды ГИБДД сообщили:

- Сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило в дежурную часть ГИБДД сегодня утором в 09:10. Женщина, предположительно 70-ти лет, переходила проезжую часть в неустановленном для этого месте. По предварительным данным за рулем автотранспортного средства Toyota RAV4 находилась женщина 1973 года рождения. Пострадавшая-пешеход доставлена в медицинское учреждение. Подробности и обстоятельства аварии уточняются.