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Автоледи на внедорожнике сбила пешехода, женщина в больнице

9 ноября 2016, 11:00
Утреннее происшествие на дороге.

По информации пользователей социальных сетей, сегодня утром автоледи, двигаясь на внедорожнике, в районе отеля «Омск» на улице Иртышская набережная сбила женщину-пешехода на нерегулируемом переходе.

На месте аварии действуют сотрудники полиции, МЧС и медики. Предварительно, пострадавшую увезли в больницу.

Редакции портала Gorod55.ru в отделе пропаганды ГИБДД сообщили:
- Сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило в дежурную часть ГИБДД сегодня утором в 09:10. Женщина, предположительно 70-ти лет, переходила проезжую часть в неустановленном для этого месте. По предварительным данным за рулем автотранспортного средства Toyota RAV4 находилась женщина 1973 года рождения. Пострадавшая-пешеход доставлена в медицинское учреждение. Подробности и обстоятельства аварии уточняются.

Фото: иллюстрация

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