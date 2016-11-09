Город55
ГлавноеВсе новости

Авангард потерял основного голкипера, но взял реванш у Торпедо

9 ноября 2016, 10:22
Первый матч после перерыва в чемпионате.

Накануне на «Арене Омск» состоялась встреча «Авангарда» с нижегородским «Торпедо». Из-за позднего возвращения с прошедшего Кубка Карьяла в составе «ястребов» не появились два основных игрока – Доминик Фурх и Юнас Анелев, которых заменили Шилин и новичок омичей Осипов соответственно.

Гости начали встречу довольно активно, но уже на 6-й минуте встречи пропустили после контратаки «Авангарда», завершил которую голевым броском только вернувшийся из лазарета Антон Бурдасов.



Хозяева льда после заброшенной шайбы на какое-то время завладели преимуществом, реализовать которое не удалось. Как и прежде, оставляет желать лучшего игра в большинстве, поскольку проблемы с реализацией численного преимущества у «ястребов» сохраняются.

Неоднократно в игру приходилось вступать Олегу Шилину, который очень удачно заменил Доминика Фурха. Нашему голкиперу удалось сделать несколько очень эффектных сейвов.



В заключительном игровом отрезке гости перешли к массированным атакам, стараясь ликвидировать минимальное отставание. Но в результате на 55-й минуте матча удачно подкарауливший отскок Антон Бурдасов оформил дубль. Тем не менее, чуть более чем за одну минуту до финальной сирены «ястребы» все-таки дрогнули. Грачев не самым замысловатым броском распечатал наши ворота, установив окончательный счет в мачте – 2:1.



Фото: hawk.ru

#Новости#Хоккей#Главное#Авангард#Спорт#Город
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31