Авангард потерял основного голкипера, но взял реванш у Торпедо





В заключительном игровом отрезке гости перешли к массированным атакам, стараясь ликвидировать минимальное отставание. Но в результате на 55-й минуте матча удачно подкарауливший отскок Антон Бурдасов оформил дубль. Тем не менее, чуть более чем за одну минуту до финальной сирены «ястребы» все-таки дрогнули. Грачев не самым замысловатым броском распечатал наши ворота, установив окончательный счет в мачте – 2:1.