Авангард потерял основного голкипера, но взял реванш у Торпедо

Накануне на «Арене Омск» состоялась встреча «Авангарда» с нижегородским «Торпедо». Из-за позднего возвращения с прошедшего Кубка Карьяла в составе «ястребов» не появились два основных игрока – Доминик Фурх и Юнас Анелев, которых заменили Шилин и новичок омичей Осипов соответственно.
Гости начали встречу довольно активно, но уже на 6-й минуте встречи пропустили после контратаки «Авангарда», завершил которую голевым броском только вернувшийся из лазарета Антон Бурдасов.
Хозяева льда после заброшенной шайбы на какое-то время завладели преимуществом, реализовать которое не удалось. Как и прежде, оставляет желать лучшего игра в большинстве, поскольку проблемы с реализацией численного преимущества у «ястребов» сохраняются.
Неоднократно в игру приходилось вступать Олегу Шилину, который очень удачно заменил Доминика Фурха. Нашему голкиперу удалось сделать несколько очень эффектных сейвов.
В заключительном игровом отрезке гости перешли к массированным атакам, стараясь ликвидировать минимальное отставание. Но в результате на 55-й минуте матча удачно подкарауливший отскок Антон Бурдасов оформил дубль. Тем не менее, чуть более чем за одну минуту до финальной сирены «ястребы» все-таки дрогнули. Грачев не самым замысловатым броском распечатал наши ворота, установив окончательный счет в мачте – 2:1.
Фото: hawk.ru