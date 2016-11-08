В Омске мужчина умер после жестоких побоев, задержан полицейский



В пресс-службе Управления на транспорте УМВД по СФО также не отрицают данную информацию.

- По факту причастности к совершению тяжкого преступления сотрудника линейного управления транспортной полиции города Омска ведомством назначена проверка. По результатам этой проверки вышестоящие руководители полицейского будут привлечены к строй дисциплинарной ответственности, а сам подозреваемый будет уволен из органов. По предварительным данным, сотрудник линейного управления города Омска нанес многочисленные телесные повреждения потерпевшему, от которых тот скончался. Подробности и обстоятельства случившегося будут уточняться в ходе проведения проверки, - прокомментировали в ведомстве.

