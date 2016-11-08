В Омске мужчина умер после жестоких побоев, задержан полицейский

Накануне в Омске на одном из дачных участков обнаружен труп человека. По предварительным данным, мужчина без определенного места жительства скончался от нанесенных многочисленных телесных повреждений.
Оперативники «по горячим следам» установили личность подозреваемого в совершении тяжкого преступления. Им оказался сотрудник омского линейного управления транспортной полиции. Полицейский задержан.
В пресс-службе регионального следкома редакции портала Gorod55.ru информацию о совершении преступления 7 ноября на дачном участке подтвердили, указав на то, что по факту убийства омским следственным комитетом назначена проверка. Признаки преступления предусматриваются ст. 111 Уголовного Кодекса РФ.
В пресс-службе Управления на транспорте УМВД по СФО также не отрицают данную информацию.
- По факту причастности к совершению тяжкого преступления сотрудника линейного управления транспортной полиции города Омска ведомством назначена проверка. По результатам этой проверки вышестоящие руководители полицейского будут привлечены к строй дисциплинарной ответственности, а сам подозреваемый будет уволен из органов. По предварительным данным, сотрудник линейного управления города Омска нанес многочисленные телесные повреждения потерпевшему, от которых тот скончался. Подробности и обстоятельства случившегося будут уточняться в ходе проведения проверки, - прокомментировали в ведомстве.
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