Сразу пять игроков, выступавших за Авангард, возвращаются в Омск

Грядущий матч будет особенным еще и потому, что в составе «Торпедо» выступают сразу пять хоккеистов, которые ранее играли за омский клуб, в их числе Александр Фролов, Дмитрий Семин, Кирилл Рассказов, Евгений Мозер и Станислав Егоршев.