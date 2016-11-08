Город55
ГлавноеВсе новости

Сразу пять игроков, выступавших за Авангард, возвращаются в Омск

8 ноября 2016, 09:45
Большой хоккей возвращается на «Арену Омск».

Сегодня, 8 ноября, омский «Авангард» матчем с «Торпедо» начнет трехматчевую домашнюю серию. В рамках чемпионатов КХЛ команды встречались друг с другом 16 раз, в активе «ястребов» 10 побед, у нижегородцев – 6.

Грядущий матч будет особенным еще и потому, что в составе «Торпедо» выступают сразу пять хоккеистов, которые ранее играли за омский клуб, в их числе Александр Фролов, Дмитрий Семин, Кирилл Рассказов, Евгений Мозер и Станислав Егоршев.

Кроме того, этот матч можно назвать битвой лидеров Запада и Востока, поскольку «торпедовцы» идут третьими в Западной конференции, «ястребы» занимают вторую позицию в Восточной конференции. В прошлой встрече этих команд, которая состоялась 13 октября, сильнее оказались нижегородцы, победив омичей со счетом 3:2.

Матч начнется на «Арене Омск» в 19:00, любители хоккея смогут посмотреть трансляцию этого противостояния на КХЛ HD ТВ, а также в эфире «12 Канала».


Фото: hawk.ru

#Новости#Хоккей#Главное#Спорт#Город
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31