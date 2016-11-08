Сразу пять игроков, выступавших за Авангард, возвращаются в Омск

Сегодня, 8 ноября, омский «Авангард» матчем с «Торпедо» начнет трехматчевую домашнюю серию. В рамках чемпионатов КХЛ команды встречались друг с другом 16 раз, в активе «ястребов» 10 побед, у нижегородцев – 6.
Грядущий матч будет особенным еще и потому, что в составе «Торпедо» выступают сразу пять хоккеистов, которые ранее играли за омский клуб, в их числе Александр Фролов, Дмитрий Семин, Кирилл Рассказов, Евгений Мозер и Станислав Егоршев.
Кроме того, этот матч можно назвать битвой лидеров Запада и Востока, поскольку «торпедовцы» идут третьими в Западной конференции, «ястребы» занимают вторую позицию в Восточной конференции. В прошлой встрече этих команд, которая состоялась 13 октября, сильнее оказались нижегородцы, победив омичей со счетом 3:2.
Матч начнется на «Арене Омск» в 19:00, любители хоккея смогут посмотреть трансляцию этого противостояния на КХЛ HD ТВ, а также в эфире «12 Канала».
Фото: hawk.ru