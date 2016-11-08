SEO-продвижение: как узнать дурят вас или нет?

Семинар назывался «А вы уверены, что Ваш сайт продвигают?» неслучайно. Очень часто, заказывая SEO-продвижение своего сайта, люди не могут четко отследить результаты работ. Причин тому несколько. Во-первых, работы по SEO невозможно просто так увидеть и оценить. Большая их часть скрыта от глаз заказчика. Во-вторых, прежде чем SEO-продвижение даст ощутимый результат, может пройти довольно много времени – несколько месяцев, а то и год. Все это и создает вполне определенную ситуацию на рынке услуг по SEO-продвижению – по мнению организаторов семинара 90% компаний, которые оказывают такие услуги, делают это либо некачественно, либо занимаются откровенным «разводом» клиентов. Поэтому владельцам бизнеса, у которых есть сайт и основные продажи и привлечение клиентов идет именно через сайт важно понимать, как проверить ведутся ли работы по оптимизации сайта, как правильно заключить договор на SEO-продвижение и сколько эти услуги могут стоить.