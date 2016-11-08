SEO-продвижение: как узнать дурят вас или нет?

Как узнать продвигается ли сайт? Как отличить хороший поисковый запрос от плохого? Как проверить ведутся ли работы по оптимизации вашего сайта? Об этом и многом другом рассказал на специальном семинаре в Омске владелец компании SEOVivat Виталий Тютченко.
Семинар назывался «А вы уверены, что Ваш сайт продвигают?» неслучайно. Очень часто, заказывая SEO-продвижение своего сайта, люди не могут четко отследить результаты работ. Причин тому несколько. Во-первых, работы по SEO невозможно просто так увидеть и оценить. Большая их часть скрыта от глаз заказчика. Во-вторых, прежде чем SEO-продвижение даст ощутимый результат, может пройти довольно много времени – несколько месяцев, а то и год. Все это и создает вполне определенную ситуацию на рынке услуг по SEO-продвижению – по мнению организаторов семинара 90% компаний, которые оказывают такие услуги, делают это либо некачественно, либо занимаются откровенным «разводом» клиентов. Поэтому владельцам бизнеса, у которых есть сайт и основные продажи и привлечение клиентов идет именно через сайт важно понимать, как проверить ведутся ли работы по оптимизации сайта, как правильно заключить договор на SEO-продвижение и сколько эти услуги могут стоить.
— Для меня очень важно понять основные принципы SEO, чтобы разговаривать со специалистами на одном языке, - рассказал о причине посещения семинара Максим. У предпринимателя цветочный интернет-магазин и от того как продвинут сайт в поисковиках зависит успех в бизнесе.
Но прежде чем рассказывать об этом организатор семинара - владелец компании SEOVivat Виталий Тютченко, устроил для собравшихся небольшой ликбез по SEO. Дело в том, что на такие семинары приходят люди, знания которых в этой области разнятся – от профи до тех, для кого SEO – совершенно новая и неизведанная область.
Поэтому встреча началась с того, как правильно оценить актуальность запроса, достаточно ли для этого знать частоту запросов ключевых слов в вордстате? Кстати, многие SEO-компании опираются исключительно на этот показатель. Получается странная ситуация: клиент использует частые ключевые запросы, а трафика на сайт не получает. Почему? Да потому что это гораздо более емкая работа, которая требует более глубокого подхода. Во-первых, статистику ключевых запросов нужно уметь смотреть правильно (а не все это умеют!), а во-вторых, возможно, и не нужно использовать самые частые ключевые запросы, поскольку существует масса других факторов (геозависимость, сезонность и т. д.), которые оказывают решающее влияние на трафик. А об этом недобросовестные SEO-шники либо не говорят своим клиентам, либо просто не знают!
Еще один «развод», о котором предупреждал на семинаре Тютченко – SEO-аудит сайта. Горе-SEO-шники грешат тем, что пишут в своих аудитах либо откровенную чушь, либо «воду». Заумного текста в таких отчетах бывает много, стоят они дорого, а вывод, как правило, один – сайт никуда не годится, нужно срочно его оптимизировать и стоит это больших денег. Как отличить профессиональный аудит от фейка учили на семинаре. Говорили здесь и о том, как правильно заключить договор на SEO-обслуживание, какой перечень работ в нем нужно указать, какие сроки и гарантии и сколько денег за это заплатить?
— Мы запустили новый проект «ЗаказатьАудит» – сайт проекта
Неудивительно, что слушатели забросали спикера вопросами, а по окончании семинара (который, кстати, длился два часа) многие остались, чтобы обсудить с ним вопросы продвижения своего сайта.
— После нашего семинара его участники смогут проверить ведутся ли SEO-работы на их сайте, указать на ошибки своим оптимизаторам, - считает Тютченко.
Наталья Евстратова, юридические услуги, продажа недвижимости.
— Было очень много интересной информации о том, как создать свой сайт и по его SEO-продвижению. Я далека от темы интернет-маркетинга. Людям непосвященным в тему наверное можно было бы дать эту информацию поверхностно и рассказать только о частоте запросов, но Виталий рассказал обо всем подробно. То, как он подает информацию, очень полезно для моего бизнеса, чтобы понять, как именно продвигать наши услуги.
Татьяна Вард, услуги хостела
— Это был очень полезный семинар, особенно информация, которая касалась того, что предлагают SEO-компании клиентам и как смотреть информацию по запросам.
Сергей Ивин, программист
— Я пришел на этот семинар, чтобы узнать что-то новое в своей сфере. Поскольку я программист, информация с семинара интересует меня прежде всего с технической стороны. В принципе все, что здесь говорилось, мне знакомо, но было и новое – то, что касалось яндекс-аудитории. Естественно имеет смысл посещать такие семинары, поскольку подходы в SEO постоянно меняются. Если раньше это были манипуляции с поисковыми системами, то сейчас нужно думать и выстраивать стратегию развития.
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