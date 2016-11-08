Россияне принялись скупать подержанные иномарки

Также в первую пятерку вошли Daewoo Nexia (49,7 тысяч единиц) и Renault Logan (49,4 тысяч единиц), прирост в продажах которых составил 2% и 8% соответственно. Кроме того, в лидирующую десятку попали Chevrolet Niva (48,5 тысяч единиц), Hyundai Solaris (44,6 тысяч единиц), Opel Astra (44,5 тысяч единиц), Volkswagen Passat (42,7 тысяч единиц), Mitsubishi Lancer (41,5 тысяч единиц).