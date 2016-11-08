Россияне принялись скупать подержанные иномарки

На российском рынке доля подержанных иномарок за девять месяцев нынешнего года выросла с 64,4% до 67,2%, сообщает аналитическое агентство «
Согласно опубликованным данным, наиболее популярной подержанной иномаркой у россиян оказался седан Ford Focus, 95 тысяч единиц которого были реализованы за отчетный период, что на 13% выше прошлогоднего показателя. Следом расположилась японская Toyota Corolla с показателем в 77,5 тысяч продаж (+11%). Замыкает тройку лидеров другой автомобиль японской компании – седан Camry, 52,3 тысяч экземпляров которого были перепроданы (+31%).
Также в первую пятерку вошли Daewoo Nexia (49,7 тысяч единиц) и Renault Logan (49,4 тысяч единиц), прирост в продажах которых составил 2% и 8% соответственно. Кроме того, в лидирующую десятку попали Chevrolet Niva (48,5 тысяч единиц), Hyundai Solaris (44,6 тысяч единиц), Opel Astra (44,5 тысяч единиц), Volkswagen Passat (42,7 тысяч единиц), Mitsubishi Lancer (41,5 тысяч единиц).
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