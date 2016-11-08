Последствия ДТП под Омском устранят 150 человек и 20 единиц техники

В Омском регионе пройдут совместные учения РФ и Казахстана по устранению возможной ЧС на дорогах в зимних условиях, сообщает Омская Губерния.
В качестве участников учений, цель которых заключается в обмене опытом по организации содержания дорог зимой и координации действий оперативных служб, выступят руководители и специалисты подведомственных учреждений из более чем 30 регионов РФ, сотрудники управлений ГИБДД, МЧС и подрядных организаций нашего региона и Республики Казахстан, а также омского Центра медицины катастроф.
В четверг, 10 ноября, планируется проведение теоретических учений. В пятницу, 11 ноября, пройдут практические мероприятия на одном из участков федеральной трассы А-320 (М-38). В рамках учений спасатели из РФ и Казахстана совместными усилиями устранят последствия ДТП, спровоцировавшее перекрытие движения транспорта в сложных погодных условиях. В мероприятии будут задействованы 150 человек и 20 единиц специальной техники.
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