Последствия ДТП под Омском устранят 150 человек и 20 единиц техники

В качестве участников учений, цель которых заключается в обмене опытом по организации содержания дорог зимой и координации действий оперативных служб, выступят руководители и специалисты подведомственных учреждений из более чем 30 регионов РФ, сотрудники управлений ГИБДД, МЧС и подрядных организаций нашего региона и Республики Казахстан, а также омского Центра медицины катастроф.