Парень с девушкой задохнулись в гараже во время занятия сексом

О трагедии в Уфе сообщают СМИ Башкирии. Молодые люди найдены обнаженными в салоне автомобиля с работающим мотором. Машина найдена в гаражном боксе. Предположительно, во время занятия сексом молодым людям стало холодно, и они решили погреться. Далее – выхлопной газ наполнил бокс.
Официально пресс-служба Следственного управления по Республике Башкортостан сообщает, что тела молодых людей найдены родственниками 7 ноября вечером в одном из гаражей Демского района Уфы. Проводится доследственная проверка.
Девушке было 18 лет, парню 20. Видимых телесных повреждений не обнаружено. При обследовании гаража, чувствовался сильный запах выхлопных газов. Предположительно, это и вызвало смертельное отравление. Проверка продолжается.
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