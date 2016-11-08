Парень с девушкой задохнулись в гараже во время занятия сексом

О трагедии в Уфе сообщают СМИ Башкирии. Молодые люди найдены обнаженными в салоне автомобиля с работающим мотором. Машина найдена в гаражном боксе. Предположительно, во время занятия сексом молодым людям стало холодно, и они решили погреться. Далее – выхлопной газ наполнил бокс.