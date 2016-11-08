Омский чиновник, присвоивший 100 млн на гидроузле, получил амнистию

Как ранее сообщал портал Gorod55.ru, собранная доказательная база по нецелевому расходованию средств бюджета позволила омским следователям передать дело в суд .



Следствием и судом установлено: 52-летний Павел Сафронов, находясь на посту директора КУ Омской области, которое занималось управлением заказчика по строительству гидроузла, в течение периода 2011-2012 гг. во время возведения Красногорского водоподъемного узла проставил свои подписи на документах на оплату выполненных работ и затрат, которые не были предусмотрены сметной документацией. Вследствие чего допустил нецелевое расходование бюджетных средств в особо крупных размерах. Размер этих средств составил более 100 млн рублей.