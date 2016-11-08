Омский чиновник, присвоивший 100 млн на гидроузле, получил амнистию

Омский экс-чиновник, обвиняемый в присвоении более 100 миллионов рублей, попал под амнистию. Уголовное дело в отношении него прекращено.
Омским судом вынесено постановление о прекращении уголовного дела в отношении экс-директора казенного учреждения, который обвинялся в присвоении более 100 миллиона рублей во время возведения Красногорского гидроузла, сообщает пресс-служба регионального управления следственного комитета.
Как ранее сообщал портал Gorod55.ru, собранная доказательная база по нецелевому расходованию средств бюджета позволила омским следователям
Следствием и судом установлено: 52-летний Павел Сафронов, находясь на посту директора КУ Омской области, которое занималось управлением заказчика по строительству гидроузла, в течение периода 2011-2012 гг. во время возведения Красногорского водоподъемного узла проставил свои подписи на документах на оплату выполненных работ и затрат, которые не были предусмотрены сметной документацией. Вследствие чего допустил нецелевое расходование бюджетных средств в особо крупных размерах. Размер этих средств составил более 100 млн рублей.
На судебных заседаниях Сафронов не отрицал своей вины, также было заявление от обвиняемого о том, чтобы дело было рассмотрено в особом порядке.
При рассмотрении уголовного дела суд вынес постановление о том, чтобы дело было прекращено. Причиной этому послужило прошлое обвиняемого: Павел Сафронов – ветеран афганской войны. Данная категория людей попадает под амнистию, причем основание в этом случае является нереабилитирующим.
По материалам пресс-службы СУ СК России по Омской области
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