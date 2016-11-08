Омским школьникам устроили каникулы из-за плохих туалетов

Специалисты ведомства еще в сентябре нынешнего года провели расследование в отношении этого учебного заведения, в ходе которого в средней общеобразовательной школе №99 с углубленным изучением отдельных предметов выявлен ряд нарушений. В частности, неудовлетворительное состояние учебного класса при слесарной мастерской, где частично потрескалась и осыпается штукатурка на потолках и стенах, кроме того, от систем водоснабжения, канализации и энергоснабжения отключены два туалета и два душевых помещения, размещенных при раздевалках спортивного зала. Помимо этого, в качестве складских помещений использовались два туалета, расположенных на первом этаже школы.