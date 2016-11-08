Омским школьникам устроили каникулы из-за плохих туалетов

В Омске Куйбышевский суд вынес решение о приостановлении работы школы №99 на 90 суток из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований, сообщает пресс-службы омского Роспотребнадзора.
Специалисты ведомства еще в сентябре нынешнего года провели расследование в отношении этого учебного заведения, в ходе которого в средней общеобразовательной школе №99 с углубленным изучением отдельных предметов выявлен ряд нарушений. В частности, неудовлетворительное состояние учебного класса при слесарной мастерской, где частично потрескалась и осыпается штукатурка на потолках и стенах, кроме того, от систем водоснабжения, канализации и энергоснабжения отключены два туалета и два душевых помещения, размещенных при раздевалках спортивного зала. Помимо этого, в качестве складских помещений использовались два туалета, расположенных на первом этаже школы.
Таким образом, фактическое количество санитарных приборов (умывальников, писсуаров и унитазов) для учащихся оказалось недостаточным. В результате расследования специалисты Управления Роспотребнадзора составили протокол об административном правонарушении по ст.6.4. КoАП РФ, предусматривающей наказание в виде административного приoстановления деятельности на срок до 90 дней или штрафа на юридических лиц в размере от 10 до 20 тысяч рублей.
Куйбышевский районный суд признал учебное заведение виновным в совершении административного правонарушения и приостановил деятельность школы на 90 суток.
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