Омская молодежь получила 2,3 миллиона рублей

По словам директора департамента по делам молодежи, физкультуры и спорта Михаила Расина, в 2016 году в сотрудничестве с общественными организациями реализовано 17 грантовых проектов, в которых задействованы 26 клубов. Сумма всех грантов - 2,3 млн. рублей. В 2015 году клубы получили всего 1,3 млн. рублей.
Кроме того, департаментом реализуются спортивные проекты. Академия хоккея, которая охватывает 18 активных хоккейных площадок, более 500 подростков на регулярной основе участвуют в проекте. Также в 2016 году на базе молодежных клубов «Дружба», «Факел», «Энергетик» созданы центры социальной интеграции для подростков с ограничениями по здоровью. В Омске работают 77 спортивных секций, 177 кружков, творческих объединений и студий. Более 9 тысяч подростков занимаются на постоянной основе.
В сентябре 2016 года стартовал проект - Первый городской семейный клуб, который позволит развивать семейные формы досуга.
Сегодня департамент проводит социологическое исследование с охватом более 3 тысяч респондентов в возрасте от 8 до 30 лет. Его цель – изучение потребностей в досуге и интересов молодежи. Результаты исследования будут известны в декабре 2016 года.
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