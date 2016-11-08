Омская молодежь получила 2,3 миллиона рублей



Кроме того, департаментом реализуются спортивные проекты. Академия хоккея, которая охватывает 18 активных хоккейных площадок, более 500 подростков на регулярной основе участвуют в проекте. Также в 2016 году на базе молодежных клубов «Дружба», «Факел», «Энергетик» созданы центры социальной интеграции для подростков с ограничениями по здоровью. В Омске работают 77 спортивных секций, 177 кружков, творческих объединений и студий. Более 9 тысяч подростков занимаются на постоянной основе.